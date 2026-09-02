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«Diría que Paul Pogba»: Pape Matar Sarr revela su inspiración en la Juventus tras completar su cesión desde el Tottenham
El motor del centro del campo encuentra inspiración en las leyendas del club
Sarr no tardó en dejar claras sus sensaciones sobre su soñado movimiento a Turín. El centrocampista de 23 años se unió originalmente al Tottenham en el verano de 2021 antes de regresar al Metz cedido durante toda la temporada 2021-22. Después de disputar 141 partidos en todas las competiciones con los Spurs, con un balance de 11 goles y 11 asistencias, completó su traslado al Allianz Stadium y habló con pasión sobre la historia de su nuevo entorno y las figuras legendarias que anteriormente vistieron las famosas rayas blanquinegras.
En declaraciones a la página web oficial del club durante su primera entrevista, Sarr dijo: «Mi primera impresión es que la Juventus es un club enorme con una historia de grandes jugadores como Zidane, Paul Pogba y Platini. Este club significa mucho para mí. Es un gran club y estoy muy feliz de estar aquí. Estoy realmente ilusionado por meterme de lleno en este nuevo desafío en la Juventus».
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Siguiendo los pasos de Paul Pogba
Cuando le insistieron para que concretara a qué exestrella de la Juventus toma como referencia para diseñar su propia carrera, Sarr fue tajante en su elección. Al internacional senegalés se le ha comparado desde hace tiempo con algunos de los grandes centrocampistas modernos, pero él ve en un francés en particular el modelo de éxito en Turín.
Cuando le pidieron que nombrara a un referente entre las antiguas estrellas de la Juventus, Sarr dio una respuesta clara: "Si tuviera que nombrar a un referente de la Juventus, diría Paul Pogba". La elección encaja por el propio perfil físico de Sarr y su versatilidad técnica. Pogba disfrutó de una etapa estelar en Turín, con 190 partidos, 34 goles y cuatro títulos de la Serie A. Sin embargo, su segunda etapa con la Juventus llegó a un final abrupto cuando su contrato fue rescindido en noviembre de 2024 tras una sanción de cuatro años por dopaje, que posteriormente fue reducida a 18 meses tras el recurso.
Versatilidad y calidad técnica en Turín
La Juventus centró su atención en Sarr después de que no se concretara un movimiento por Franck Kessie. Aunque Kessie estaba disponible como agente libre, la cúpula bianconera decidió que el exjugador del Metz ofrecía las cualidades específicas necesarias para modernizar su centro del campo.
Al describir sus cualidades personales, el jugador cedido por el Tottenham explicó: «Soy un jugador al que le gusta abarcar mucho campo, de un área a otra. Puedo marcar goles, construir el juego del equipo y también defender. Intento proteger al equipo y ayudarle a jugar bien también. Así describiría mi juego. Mi objetivo es adaptarme a la manera de jugar del equipo porque la Juventus es un gran club. Un club con una gran historia, el más laureado de Italia. Estoy encantado de formar parte de todo eso este año. Intentaremos centrarnos en un partido cada vez, ganar tantos como podamos y ya veremos hasta dónde nos lleva».
- AFP
Inversión estratégica y ambiciones de futuro
Los detalles financieros del acuerdo reflejan una apuesta calculada por parte de los directivos de la Juventus. El club ha pagado una cantidad inicial de 2,5 millones de euros por la cesión de una temporada, pero dispone de una importante opción para hacer permanente el traspaso por 27,5 millones de euros. Esta cantidad se abonaría a lo largo de tres ejercicios financieros.
Sobre el terreno de juego, la Juventus ha comenzado de forma impresionante la nueva temporada, con dos victorias consecutivas en sus dos primeros partidos de la Serie A. El conjunto turinés se enfrenta ahora a una prueba crucial a estas alturas de la temporada este domingo, cuando se mida a su rival, el AC Milan, en un duelo muy esperado.
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