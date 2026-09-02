Sarr no tardó en dejar claras sus sensaciones sobre su soñado movimiento a Turín. El centrocampista de 23 años se unió originalmente al Tottenham en el verano de 2021 antes de regresar al Metz cedido durante toda la temporada 2021-22. Después de disputar 141 partidos en todas las competiciones con los Spurs, con un balance de 11 goles y 11 asistencias, completó su traslado al Allianz Stadium y habló con pasión sobre la historia de su nuevo entorno y las figuras legendarias que anteriormente vistieron las famosas rayas blanquinegras.

En declaraciones a la página web oficial del club durante su primera entrevista, Sarr dijo: «Mi primera impresión es que la Juventus es un club enorme con una historia de grandes jugadores como Zidane, Paul Pogba y Platini. Este club significa mucho para mí. Es un gran club y estoy muy feliz de estar aquí. Estoy realmente ilusionado por meterme de lleno en este nuevo desafío en la Juventus».