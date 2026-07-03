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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

«Diogo está allá arriba iluminándonos»: Cristiano Ronaldo rinde homenaje a Jota con una camiseta especial tras la ajustada victoria de Portugal en el Mundial

C. Ronaldo
Portugal
D. Jota
Portugal vs Croacia
Croacia
World Cup

Cristiano Ronaldo rindió un emotivo homenaje a Diogo Jota tras la dramática victoria de Portugal sobre Croacia en el Mundial. Tras el pitido final, el capitán luso, con la camiseta del 21 de Jota, dedicó el triunfo a su fallecido compañero.

  • Un homenaje especial a Diogo Jota

    Ronaldo lideró la celebración de Portugal tras la ajustada victoria 2-1 sobre Croacia en el Mundial, rindiendo un emotivo homenaje a Jota en el primer aniversario de su fallecimiento. El capitán lució la camiseta con el 21 del fallecido delantero y señaló el cielo tras el pitido final. El triunfo clasificó a Portugal para los octavos de final tras un duro duelo con la resistente selección croata.

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  • Ronaldo dedica la victoria a Jota

    Ronaldo destacó la importancia del partido y explicó que Portugal quería rendir homenaje a Jota con la victoria. Después, el delantero repitió el homenaje en las redes sociales tras celebrarlo con sus compañeros.

    «Es un día especial para nuestro Jota, que está allá arriba iluminándonos», declaró a SIC. «Sabemos que está con nosotros y lo lógico era ganar hoy para honrarle de la mejor manera».

    También publicó en Instagram: «¡¡¡Hemos ganado por nosotros, por Diogo y por Portugal!!! ¡¡¡VAMOSOOOOO!!!!»



  • Adiós a otra leyenda

    Este partido podría haber sido el último de Luka Modric en un Mundial. Ronaldo, que compartió muchos años de éxitos con el centrocampista en el Real Madrid, habló con él en privado tras el pitido final.

    «Me despedí de él, sí. Sigue siendo una leyenda del fútbol, tenemos casi la misma edad. Siento un gran respeto por Modric, por lo que sigue aportando al fútbol», dijo Ronaldo sobre el maestro de 40 años.

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