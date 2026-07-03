Getty Images Sport
Traducido por
«Diogo está allá arriba iluminándonos»: Cristiano Ronaldo rinde homenaje a Jota con una camiseta especial tras la ajustada victoria de Portugal en el Mundial
Un homenaje especial a Diogo Jota
Ronaldo lideró la celebración de Portugal tras la ajustada victoria 2-1 sobre Croacia en el Mundial, rindiendo un emotivo homenaje a Jota en el primer aniversario de su fallecimiento. El capitán lució la camiseta con el 21 del fallecido delantero y señaló el cielo tras el pitido final. El triunfo clasificó a Portugal para los octavos de final tras un duro duelo con la resistente selección croata.
Ronaldo dedica la victoria a Jota
Ronaldo destacó la importancia del partido y explicó que Portugal quería rendir homenaje a Jota con la victoria. Después, el delantero repitió el homenaje en las redes sociales tras celebrarlo con sus compañeros.
«Es un día especial para nuestro Jota, que está allá arriba iluminándonos», declaró a SIC. «Sabemos que está con nosotros y lo lógico era ganar hoy para honrarle de la mejor manera».
También publicó en Instagram: «¡¡¡Hemos ganado por nosotros, por Diogo y por Portugal!!! ¡¡¡VAMOSOOOOO!!!!»
Adiós a otra leyenda
Este partido podría haber sido el último de Luka Modric en un Mundial. Ronaldo, que compartió muchos años de éxitos con el centrocampista en el Real Madrid, habló con él en privado tras el pitido final.
«Me despedí de él, sí. Sigue siendo una leyenda del fútbol, tenemos casi la misma edad. Siento un gran respeto por Modric, por lo que sigue aportando al fútbol», dijo Ronaldo sobre el maestro de 40 años.
- Getty Images Sport
España nos espera en octavos de final
Portugal se mide a España en octavos, reedición de la final de la Liga de Naciones 2025. La victoria mantiene vivas las esperanzas de Ronaldo, aunque la Seleção deberá mantener la calma tras su sufrido triunfo ante Croacia.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias