AFP
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Diogo Dalot afirma que todo el mundo quiere que Cristiano Ronaldo gane el Mundial, mientras la estrella portuguesa aspira a un final de cuento de hadas para este icono mundial
Defender el legado sin presiones
Dalot confía en que su compatriota Ronaldo tenga un final de cuento en la gran cita internacional. El lateral del United está en la lista inicial de 27 jugadores de Roberto Martínez, que incluye de forma temporal al cuarto portero, Ricardo Velho, del Genclerbirligi. Esta prelista se reducirá a 26 futbolistas antes del plazo de la FIFA, el 2 de junio.
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Se prevé la creación de una federación mundial de fútbol
En una entrevista con CazéTV, el defensa habló del legendario delantero. «No es solo una unión portuguesa, sino global; es la unión del fútbol», afirmó Dalot.
Por todo lo que Cristiano ha hecho por Portugal y por el fútbol, sería maravilloso que cerrara su carrera con un Mundial. ¿Necesita ese título para ser considerado uno de los mejores de la historia? No, pero le añadiría más belleza a su palmarés.
Espero que ocurra, porque, además de desearlo como admirador, sé que ese título sería muy importante para mi país. Vivir eso sería espectacular».
El último baile de los íconos
El torneo marca un cambio de guardia definitivo, pues tanto Ronaldo como Lionel Messi se acercan a sus últimas campañas internacionales. A diferencia de su eterno rival, que ya llevó a Argentina a la gloria en Catar hace cuatro años, el icono portugués de 41 años aún ansía ese esquivo trofeo. Llega con un palmarés inigualable: 143 goles en 226 partidos, récords históricos de partidos y goles con su selección.
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Los preparativos para Miami van tomando forma
Portugal se concentrará el 1 de junio y jugará contra Chile y Nigeria antes de viajar a Miami. El equipo de Martínez debutará el 17 de junio ante la República Democrática del Congo en un complicado test táctico. Luego afrontará los partidos de grupo contra Uzbekistán y Colombia. La Selecao, llena de estrellas, debe superar esta primera fase para aspirar a avanzar en la eliminatoria.