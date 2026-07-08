«Dinero para gastar a mansalva»: la venta de Elliot Anderson por 116 millones de libras plantea un dilema al Nottingham Forest, mientras la leyenda de los Reds, Des Walker, habla de la «sangre nueva» y de la importancia del apoyo incondicional de la afición

Walker destacó la importancia de contar con aficionados leales y apasionados, pues su respaldo es clave para alcanzar los objetivos: «En el Forest, durante los últimos 25-30 años, el equipo rinde bien cuando la afición lo apoya. Basta un atisbo de negatividad en la grada para que el rendimiento caiga.

Es curioso, porque teníamos la afición más exigente del mundo: si no ganabas 2-3, empezaban a abuchearte. En los equipos de Brian Cough, él solo apostaba por jugadores con gran coraje moral. A veces pensaba: “No creo que le importe si soy bueno, siempre y cuando tenga las agallas suficientes para salir al campo y hacer lo que él quiere que haga”. Así que partió de ahí, de su equipo. A él no le importaba.

En cierto modo, ignorabas al público cuando no estaba de tu lado. Recuerdo un partido, creo que contra el QPR, en el que ganábamos 4-0. En los últimos diez minutos solo manteníamos la posesión y la afición nos abucheaba porque no íbamos a por el quinto. Uno piensa: “Un momento”. Pero los chicos de la Europa League habían marcado el listón, así que intentábamos estar a la altura y luego establecimos el nuestro.

En 30 años he visto que la afición es clave. Cuando subimos y nos mantuvimos, éramos de los dos peores equipos en habilidad, pero nuestros seguidores nos mantuvieron arriba.

Cantaban aunque a veces tuviéramos solo un 25 % de posesión en casa; lo hacían como si ganáramos 3-0. Así conseguimos empates agónicos, incluso ante el Manchester City. Recuerdo haber pensado: “Estos aficionados son increíbles”.

«Así que, si fichamos bien al principio y eso les gusta, ellos apoyarán en lugar de pensar “Hemos perdido a un jugador, bla, bla, bla”. Es como una bola de nieve: dos, tres, cuatro buenos resultados y seguiremos adelante».