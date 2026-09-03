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¡Dinero azul para la historia! Cómo Chelsea y Manchester City intercambiaron estrellas y alcanzaron un gasto total de 350 millones de libras en pleno auge de los multimillonarios
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Los superpoderes duales construyen una vía directa
Cuando Roman Abramovich compró el Chelsea en julio de 2003, y después Sheikh Mansour tomó el control del Manchester City el 1 de septiembre de 2008, ambos clubes se elevaron a la categoría de superpotencias del fútbol moderno. Antes eran equipos de media tabla que en la década de 1990 intercambiaban jugadores de perfil modesto como David Rocastle y Terry Phelan, pero el dúo se transformó en gigantes financieros.
Antes de 2008, entre los movimientos de jugadores estuvo el de Shaun Wright-Phillips a Stamford Bridge por 21 millones de libras en 2005, antes de regresar al City por 8,5 millones de libras tres años después. Tal Ben Haim también cambió Londres por Mánchester en una operación de 5 millones de libras.
Sin embargo, el panorama posterior a 2008 redefinió por completo su relación en el mercado de fichajes, que pasó a ser un intercambio directo de activos de alto riesgo entre rivales por el título.
- AFP
Definidos los intercambios estratégicos de activos
Desde la compra del club por parte del jeque Mansour, las transacciones directas entre el Chelsea y el Manchester City han generado más de 350 millones de libras en total en concepto de traspasos. La etapa se abrió con Wayne Bridge completando un traspaso de 10 millones de libras al City en 2009, seguido de Daniel Sturridge haciendo el camino inverso hacia el Chelsea por una cantidad final de 8,3 millones de libras fijada por un tribunal.
Los movimientos posteriores hicieron que figuras campeonas cruzaran de un lado a otro. Raheem Sterling completó un traspaso de 47,5 millones de libras a Stamford Bridge en 2022, mientras que Mateo Kovacic se unió al City por 25 millones de libras en 2023.
La conexión también incluyó icónicos fichajes a coste cero, en particular la etapa temporal de Frank Lampard en el City en 2014 y el movimiento de Willy Caballero al Chelsea en 2017.
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Las tres mayores cifras de traspaso de la era moderna
El techo financiero de esta vía entre dos superpotencias queda definido por tres traspasos históricos que dominan los libros de récords. Enzo Fernandez se sitúa cómodamente en lo más alto tras su histórico fichaje por 125 millones de libras por el Manchester City el último día de mercado de septiembre de 2026.
Raheem Sterling protagoniza el segundo traspaso más alto entre los dos clubes, al completar un cambio de 47,5 millones de libras desde el Etihad Stadium hasta Stamford Bridge en julio de 2022.
El podio lo completa Cole Palmer, cuyo traspaso de 40 millones de libras al oeste de Londres en septiembre de 2023 figura como la tercera operación más cara en la historia de los acuerdos directos entre los dos rivales.
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El fichaje de Fernandez establece un nuevo baremo
La relación en curso alcanzó un punto álgido absoluto el día de cierre de mercado de septiembre de 2026 con el histórico traspaso de Enzo Fernandez al Manchester City. El City acordó un importe de 125 millones de libras, igualando el récord británico, para fichar al centrocampista argentino procedente del Chelsea, tres años y medio después de su llegada al oeste de Londres.
La operación histórica convirtió a Fernandez en el primer jugador de la historia del fútbol en ser traspasado por importes individuales superiores a 100 millones de libras en dos ocasiones distintas.
Más allá de Fernandez, la era de la Premier League ha visto a un total de 15 figuras del primer equipo y de la cantera dar el salto directo entre ambos clubes, comenzando con David Rocastle y Terry Phelan a mediados de los años 90. La cronología completa incluye a George Weah, Shaun Wright-Phillips (traspasado en dos ocasiones), Tal Ben Haim, Wayne Bridge, Daniel Sturridge, Frank Lampard, Willy Caballero, Raheem Sterling, Mateo Kovacic, Cole Palmer, Marcus Bettinelli y las incorporaciones de cantera Michael Olise y Ryan McAidoo.
Según Transfermarkt, con más de 350 millones de libras intercambiados después de 2008, la conexión directa entre Stamford Bridge y el Etihad Stadium sigue siendo una de las redes comerciales más lucrativas del fútbol moderno.
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