Cuando Roman Abramovich compró el Chelsea en julio de 2003, y después Sheikh Mansour tomó el control del Manchester City el 1 de septiembre de 2008, ambos clubes se elevaron a la categoría de superpotencias del fútbol moderno. Antes eran equipos de media tabla que en la década de 1990 intercambiaban jugadores de perfil modesto como David Rocastle y Terry Phelan, pero el dúo se transformó en gigantes financieros.

Antes de 2008, entre los movimientos de jugadores estuvo el de Shaun Wright-Phillips a Stamford Bridge por 21 millones de libras en 2005, antes de regresar al City por 8,5 millones de libras tres años después. Tal Ben Haim también cambió Londres por Mánchester en una operación de 5 millones de libras.

Sin embargo, el panorama posterior a 2008 redefinió por completo su relación en el mercado de fichajes, que pasó a ser un intercambio directo de activos de alto riesgo entre rivales por el título.