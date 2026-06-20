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cm grafica bennacer dinamo zagabria 2025 16.9Getty Images

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Dinamo de Zagreb, Boban sobre Bennacer: «Queremos retener a Ismael Bennacer, pero esperamos que resuelva su contrato con el Milan»

AC Milán
Fichajes

El Dinamo de Zagreb quiere retener a Ismael Bennacer, según el presidente Zvonimir Boban.

El Dinamo de Zagreb no ejercerá el derecho de compra de Ismael Bennacer, fijado en unos 10 millones. Pese a ello, el club croata sigue buscando mantener al centrocampista argelino en su plantilla la próxima temporada. Durante las reuniones de socios, el presidente Zvonimir Boban se pronunció sobre el futuro del jugador, propiedad del Milan.

  • LAS PRETENSIONES DEL DINAMO DE ZAGABRIA

    «Queremos retener a Ismael Bennacer, pero esperamos que resuelva su contrato con el Milan. Si lo hace, seríamos el equipo ideal para su carrera». Zvonimir Boban, exdirector general del Milan y ahora presidente del Dinamo de Zagreb, deja claras las intenciones del club croata con el centrocampista argelino.

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  • LA SITUACIÓN CON EL MILÁN

    Bennacer tiene un contrato con el Milan hasta 2027, con un salario neto de 4 millones de euros. El exjugador del Empoli no entra en los planes de Amorim, así que en las próximas semanas negociará con el club rossonero para llegar a un acuerdo de rescisión.