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¿Dimitirá Thomas Tuchel como seleccionador de Inglaterra? El técnico de los Tres Leones afronta una dura rueda de prensa tras la derrota en semifinales del Mundial ante Argentina
Los cambios tácticos de Tuchel acabaron en derrota
Tuchel asumió la responsabilidad tras la derrota 2-1 de Inglaterra ante Argentina en la semifinal del Mundial. Inglaterra se adelantó con gol de Anthony Gordon, pero el técnico pasó a una defensa de cinco, lo que permitió a Argentina dominar la posesión y marcar dos goles al final. El seleccionador admitió que el cambio táctico no funcionó y, en lugar de proteger la ventaja, su equipo perdió impulso mientras Argentina remontaba.
El entrenador sigue al frente de los Tres Leones
A pesar de la decepción por haber perdido la oportunidad de disputar la primera final del Mundial de Inglaterra desde 1966, el puesto de Tuchel parece seguro. Según la BBC, el director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, ha dado todo su apoyo al exentrenador del Chelsea y del Bayern de Múnich, y se espera que Tuchel siga al frente del equipo hasta la Eurocopa de 2028. Además, Tuchel también ha subrayado que no dimitirá de su cargo.
«Seguiremos adelante con el contrato hasta la Eurocopa que se celebrará en casa», admitió Tuchel. «Estoy deseando que llegue ese momento, aunque ahora mismo resulte difícil mirar tan lejos en el futuro.
«Muchas selecciones importantes quedan fuera antes de las semifinales, así que es un logro. Nadie quiere oír eso ahora; yo tampoco, porque nos exigimos lo máximo. Esa es la esencia de ser competitivo».
Tuchel asume la culpa tras el fracaso de su apuesta táctica
Tuchel admitió que el cambio táctico, que no bastó para mantener la ventaja de Inglaterra, fue una respuesta al desarrollo del partido.
«Pasamos a una defensa de cinco porque los espacios estaban muy abiertos. Argentina jugó con más riesgo, ritmo y la sensación de no tener nada que perder, lo que les dio libertad y nos hizo replegarnos», explicó.
«Porque, de repente, sentimos que teníamos mucho que perder. La responsabilidad es mía y, si las cosas no salen, es fácil decir que fue un error».
Pese a la dolorosa derrota, el seleccionador inglés elogió a su equipo: «Por ahora no me arrepiento de nada. El grupo lo dio todo y estuvo muy cerca del triunfo. Merecíamos el 1-0. Fue uno de nuestros mejores partidos, quizá el mejor dada la situación. El equipo respondió, solo nos faltó rematar la faena».
- (C)Getty Images
Inglaterra quiere terminar la temporada con buen pie
Inglaterra ya no puede ganar el Mundial, pero el equipo de Tuchel aún tiene un partido: el sábado contra Francia por el tercer puesto. Ganar le daría la medalla de bronce y su mejor resultado desde 1966.
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