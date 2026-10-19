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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Dilema catalán: Rodri pone a Flick en aprietos ante el París

FEATURES
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
H. Flick
Rodri
Francia
España

Hansi Flick, técnico del Barcelona, afronta un dilema antes de visitar al Paris Saint-Germain, debido a la ausencia de Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen.

El diario Sport, en un informe, señaló que la ausencia del trío del Barça deja al equipo ante opciones limitadas en la línea defensiva, y obliga al entrenador alemán a buscar soluciones para completar la retaguardia.

Entre estas soluciones, destaca una opción a la que ya recurrió durante los últimos minutos del partido ante el Real Betis, y que consiste en alinear a Rodri en el centro de la defensa.

Pero el problema reside en que Rodri se ha convertido en un elemento fundamental en el esquema del equipo. La capacidad de Rodri para organizar la circulación del balón, superar la presión del rival y controlar el ritmo de los partidos representa uno de los puntos fuertes más destacados del Barcelona en el inicio de la presente temporada.

Devolverlo a la retaguardia aportaría una solución a una necesidad apremiante, pero también lo alejaría de la zona en la que deja la mayor influencia sobre el rendimiento del equipo.

La decisión dependerá en gran medida de la evolución del estado de Gerard Martín, que terminó el partido ante el Real Betis con una inflamación en el talón tras recibir un fuerte golpe, aunque se unió a la lista de convocados del equipo que viaja a París.

Si Gerard está en condiciones de jugar junto a Pau Cubarsí en el centro de la defensa, Flick podrá mantener a Rodri en el centro del campo; en cambio, si el jugador no está plenamente disponible, el entrenador tendrá que valorar la posibilidad de recurrir a los servicios de Rodri para ocupar un puesto en el que se vio obligado a jugar de forma temporal durante algunos partidos, cuando el equipo tuvo que terminar el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de uno de sus integrantes.

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    Rodri, mucho más que un centrocampista

    Los números ayudan a entender las razones de las dudas de Flick antes de cambiar la posición de Rodri. En el duelo ante el Getafe, Rodri completó 119 pases de los 124 que intentó, con un porcentaje de acierto del 96%, durante los 71 minutos que disputó.

    El rendimiento de Rodri contribuyó a que el Barcelona impusiera su dominio colectivo en el partido, ya que el equipo tuvo la posesión del balón en un 83%, el porcentaje más alto que logra el Barcelona durante la etapa de Hansi Flick al frente del cuerpo técnico.

    El impacto de Rodri también se mostró con claridad durante la victoria ante el Galatasaray, cuando disputó el partido completo, los 90 minutos. El Barcelona ganó por 4-1 y tuvo la posesión del balón en un 71%, tras completar 632 pases de los 694 que intentó.

    Y, una vez más, Rodri desempeñó el papel de enlace en el centro del campo y ayudó al equipo a superar la presión del rival y a encontrar distintas vías para avanzar con el balón.

    Las ausencias defensivas abren la puerta a que Rodri participe en el centro de la defensa, pero Flick se arriesga a perder a uno de los principales responsables del dominio del Barcelona con el balón si lo aleja del centro del campo.

    El último partido de Liga vino a confirmar aún más la importancia de Rodri. Disputó los 90 minutos completos durante la victoria ante el Real Betis por 5-2, marcó su primer gol con la camiseta del Barcelona y volvió a destacar por su papel en la construcción de las jugadas de ataque.

    Completó 126 pases con un porcentaje de acierto del 98%, además de generar dos ocasiones y acertar los diez balones largos que intentó jugar.

    Su continuidad se refleja también en los números globales de la temporada, ya que encabeza la lista de centrocampistas de LaLiga en cuanto a precisión en el pase, con un porcentaje de acierto del 95%.

    La importancia de esta precisión no se limita únicamente a conservar el balón, sino que incluye también facilitar la salida del balón desde atrás, conectar las líneas con los jugadores ofensivos y determinar el momento adecuado para acelerar o calmar el ritmo del juego.

    La importancia de Rodri en este estilo se hace aún más evidente al observar los números colectivos del equipo. El Barcelona encabeza LaLiga en cuanto a posesión, con una media del 70,1%, por delante y con una gran diferencia sobre el Villarreal, cuya media de posesión es del 60,6%, y el Atlético de Madrid, con un 59,8%. El Athletic de Bilbao ocupa el cuarto puesto con un 53,9%, mientras que el Real Madrid aparece quinto con un 53,1%.

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    Contener el centro del campo del Paris Saint-Germain

    La decisión de Flick va más allá de simplemente encontrar un sustituto para los jugadores ausentes en la línea defensiva. Retrasar a Rodri a la zaga le daría al equipo una opción adicional en la línea defensiva, pero también supondría renunciar a un elemento fundamental en la batalla del centro del campo frente al Paris Saint-Germain.

    El equipo del técnico Luis Enrique cuenta con una de las mejores medulares del mundo, con Vitinha, Fabián Ruiz y João Neves. Por ello, la presencia de Rodri en el centro del campo junto a Pedri podría ser un factor decisivo.

    En un partido en el que la lucha por la posesión y el control de los espacios podría marcar una diferencia decisiva, mantener a Rodri en su posición natural podría ser una de las claves para limitar el peligro del centro del campo francés.

    Flick tendrá que evaluar si Gerard Martín está preparado para jugar junto a Cubarsí, o si tendrá que recurrir a una solución de emergencia.

    Ante un rival con una gran capacidad para imponer su dominio en los partidos a partir del centro del campo, encontrar una solución al problema defensivo sin debilitar la medular podría ser un factor decisivo a la hora de determinar el resultado.

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