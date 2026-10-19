Hansi Flick, técnico del Barcelona, afronta un dilema antes de visitar al Paris Saint-Germain, debido a la ausencia de Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen.

El diario Sport, en un informe, señaló que la ausencia del trío del Barça deja al equipo ante opciones limitadas en la línea defensiva, y obliga al entrenador alemán a buscar soluciones para completar la retaguardia.

Entre estas soluciones, destaca una opción a la que ya recurrió durante los últimos minutos del partido ante el Real Betis, y que consiste en alinear a Rodri en el centro de la defensa.

Pero el problema reside en que Rodri se ha convertido en un elemento fundamental en el esquema del equipo. La capacidad de Rodri para organizar la circulación del balón, superar la presión del rival y controlar el ritmo de los partidos representa uno de los puntos fuertes más destacados del Barcelona en el inicio de la presente temporada.

Devolverlo a la retaguardia aportaría una solución a una necesidad apremiante, pero también lo alejaría de la zona en la que deja la mayor influencia sobre el rendimiento del equipo.

La decisión dependerá en gran medida de la evolución del estado de Gerard Martín, que terminó el partido ante el Real Betis con una inflamación en el talón tras recibir un fuerte golpe, aunque se unió a la lista de convocados del equipo que viaja a París.

Si Gerard está en condiciones de jugar junto a Pau Cubarsí en el centro de la defensa, Flick podrá mantener a Rodri en el centro del campo; en cambio, si el jugador no está plenamente disponible, el entrenador tendrá que valorar la posibilidad de recurrir a los servicios de Rodri para ocupar un puesto en el que se vio obligado a jugar de forma temporal durante algunos partidos, cuando el equipo tuvo que terminar el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de uno de sus integrantes.