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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Traducido por

«¡Dile a tu GOAT que dimita!». La novia de la estrella portuguesa arremete contra Cristiano Ronaldo

Portugal
World Cup
J. Neves
C. Ronaldo

Tras el primer partido del Mundial contra la República Democrática del Congo, Cristiano Ronaldo vuelve a ser objeto de críticas. Hasta la novia de un compañero de equipo está enfadada con CR7.

El empate 1-1 en el debut mundialista ante la República Democrática del Congo ya generó malestar en Portugal, y ahora, fuera del campo, la polémica sigue. Cristiano Ronaldo, siempre dividido, vuelve a estar en el ojo del huracán.

  • La superestrella decepcionó en el empate ante los africanos, y crecen las voces que piden su salida de la selección a sus 41 años. Parece que la novia de su compañero João Neves comparte esa opinión.

    «Dile a tu GOAT que se retire, es egoísta», respondió Madalena Aragao a un usuario que, bajo una foto de Instagram en la que aparecía con su novio Neves, exigía: «Tu novio es un idiota. Dile que le pase el balón a mi GOAT».

    Madalena AragaoInstagram


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  • Comentarios de odio contra la novia de João Neves

    Ronaldo lleva diez partidos sin marcar en fases finales de Eurocopa y Mundial; ante la República Democrática del Congo apenas tocó el balón 25 veces en 90 minutos. Antes del partido, Neves había defendido a CR7: «Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestro equipo y por el fútbol. Está aquí para ayudarnos; no es diferente de los demás».

    Pese a las alabanzas, algunos seguidores del delantero del Al-Nassr inundaron el perfil de su novia, Aragao, con mensajes de odio. «Habla con tu perro y dile que respete a Cristiano», escribió uno. Otro, refiriéndose a los 1,71 m de Neves, añadió: «¡Dile a tu amigo enano que respete a Ronaldo!».

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