«Dijo que ya era suficiente»: Arne Slot explica por qué sustituyó a Rio Ngumoha, y el entrenador del Liverpool «comprende» la airada reacción de la afición

La sustitución de Ngumoha (17 años) por Alexander Isak a mitad de la segunda parte provocó abucheos de la afición del Liverpool. Ngumoha había asistido en el primer gol de Ryan Gravenberch, pero Slot afirmó que el cambio fue por necesidad, no por táctica.

«No está lesionado; tuvo calambres unos minutos antes, cuando se tiró al suelo», explicó Slot a los periodistas tras el partido. «Luego hablé con él y me dijo que ya había tenido suficiente, por eso lo sustituí. Es normal: si retiras a un jugador que está jugando bien y ha dado una asistencia, la gente no lo entiende. No era mi intención».