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«Difícil volver» | Pep Guardiola se plantea una sorprendente retirada, ya que el exentrenador del Manchester City, agotado, sugiere que puede que NUNCA regrese al fútbol
Pep, agotado, insinúa su retirada
El técnico de 55 años, que revolucionó el fútbol inglés durante una década en el Etihad Stadium, ha revelado que no está seguro de si tiene la motivación para volver a entrenar.
En el nuevo documental de Amazon A Beautiful Obsession, Guardiola habló sobre el desgaste mental que le supuso su etapa en Mánchester. «Ni siquiera sé yo mismo qué voy a hacer», admitió. «Será difícil volver, esa es mi sensación hoy. Necesito resetear muchas cosas que han pasado en mi vida personal.
«Necesito reencontrarme un poco en cosas diferentes. Necesito sentarme y desconectar un poco. Ese es uno de los principales objetivos».
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La naturaleza adictiva de ganar
La salida de Guardiola del Etihad llega tras un periodo de éxito sin precedentes, pero las extraordinarias exigencias físicas y mentales que supone dominar la Premier League han pasado claramente factura. Encontrar una vía de escape es ahora mismo la máxima prioridad, pero dejar de golpe la incesante descarga de adrenalina de dirigir en la élite es más fácil de decir que de hacer. El español se ha mostrado abierto sobre la intensidad necesaria para mantenerse en la cima, y ha señalado que la droga adictiva de ganar es a la vez una bendición y una maldición.
«Es la alegría y el placer de ver a mi equipo jugar bien», añadió. «Ese es el lema y el objetivo cuando me despierto todos y cada uno de los días. Es tan adictivo... los entrenadores veteranos se retiran y quieren volver, y luego volver otra vez. No pueden vivir sin ello».
El consejo de Begiristain sobre la vida fuera del fútbol
Txiki Begiristain, aliado de largo recorrido de Guardiola y exdirector de fútbol del Manchester City, ha animado a su amigo a abrazar una vida alejada del deporte. Begiristain, que dejó su cargo en el verano de 2025, cree que Guardiola necesita desconectar por completo para recuperar la perspectiva. El exdirector advirtió de que seguir dentro de los círculos del fútbol solo atraparía a Guardiola en el mismo ciclo de estrés y alta presión.
«He querido explicarle esto a Pep: que puedes perder 3-0, pero la vida sigue y hay momentos increíbles que puedes vivir con tus amigos.
«Pero si solo se reúne con gente del fútbol y el fútbol es todo lo que conoce, va a seguir en la misma montaña rusa en la que ha vivido. Necesita tiempo para salir y estar realmente fuera».
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El acercamiento de Italia y la revelación de Maldini
Antes de que se hiciera pública su decisión de tomarse un descanso, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) hizo un intento importante por llevarlo al escenario internacional. El legendario defensa Paolo Maldini, que en aquel momento ejercía como director técnico, reveló que Guardiola estuvo muy tentado de hacerse cargo de Italia e incluso empezó a esbozar formaciones tácticas durante una reunión en Barcelona. Sin embargo, Guardiola se mantuvo firme en su necesidad de hacer un parón.
Finalmente rechazó la prestigiosa oferta de la azzurra, priorizando su bienestar mental y un descanso muy necesario por encima de una gloria internacional inmediata. Queda por ver si este año sabático marca un final permanente para una de las carreras más ilustres de la historia en los banquillos o simplemente una pausa temporal, pero el mundo del fútbol debe adaptarse ahora a un panorama sin el ex del Barca y del Bayern de Múnich moviendo los hilos desde la banda.
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