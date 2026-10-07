ISI Photos
Traducido por
«Difícil de asimilar»: un emotivo trío de Argentina se sincera sobre la vida sin Lionel Messi
Las jóvenes estrellas luchan contra las emociones durante una despedida histórica
La próxima generación de estrellas de Argentina admitió haber sentido una emoción abrumadora durante el partido de despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental. Lisandro Martinez, Franco Mastantuono y Enzo Fernandez estuvieron entre los miembros de la selección que reflexionaron sobre la marcha del capitán tras la victoria por 3-0 contra Benín.
Los miembros más jóvenes de la selección destacaron el enorme impacto que Messi tuvo en sus carreras individuales.
Enzo Fernandez resumió el sentir en el vestuario: "Lo vamos a echar mucho de menos".
- Sebastian Frej
Mastantuono elogia a su ídolo e inspiración de toda la vida
El mediapunta adolescente Franco Mastantuono reveló lo emocionado que se sintió al estar junto a su ídolo sobre el terreno de juego. «Estaba muy emocionado, porque ha sido mi ídolo desde que era un niño. Intenté poner buena cara, aunque estaba triste», confesó Mastantuono.
«Le diría que siga adelante, por cómo es. Es un gran jugador, un verdadero capitán».
«Siempre fue mi referente, mi inspiración».
Martínez admite la carga emocional sobre la plantilla
El defensa Lisandro Martínez reveló que la expectación en torno al último partido de Messi en casa generó una presión única dentro de la concentración. «Jugamos con una ansiedad enorme. Parecía que nunca iba a llegar, y hoy llegó», explicó Martínez.
«Todavía cuesta asimilarlo, irse y saber que no estará disponible para la próxima fecha FIFA».
«Intentamos que disfrute estos momentos al máximo, porque pasan muy rápido».
- ISI Photos
Entrando en el futuro sin el número 10
Mientras Argentina se prepara para futuros compromisos internacionales, el joven núcleo del equipo debe aplicar ahora las lecciones aprendidas de su legendario capitán. Jugadores como Martinez, Fernandez y Mastantuono llevarán el testigo a la próxima generación.
«Es una persona muy importante para nosotros», concluyó Martinez.
Argentina volverá a la acción sin su icónico líder en la próxima ventana internacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias