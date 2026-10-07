«Difícil de asimilar»: un emotivo trío de Argentina se sincera sobre la vida sin Lionel Messi

La próxima generación de estrellas de Argentina admitió haber sentido una emoción abrumadora durante el partido de despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental. Lisandro Martinez, Franco Mastantuono y Enzo Fernandez estuvieron entre los miembros de la selección que reflexionaron sobre la marcha del capitán tras la victoria por 3-0 contra Benín.

Los miembros más jóvenes de la selección destacaron el enorme impacto que Messi tuvo en sus carreras individuales.

Enzo Fernandez resumió el sentir en el vestuario: "Lo vamos a echar mucho de menos".