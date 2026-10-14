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«¡Difícil de aceptar!»: Youri Tielemans admite que encajar un gol antes de que se cumpliera el primer minuto fue «difícil de asimilar» en la derrota del Manchester United ante el Atlético de Madrid en la Champions League
Un fallo inicial frustra la misión europea
El centrocampista belga admitió lo difícil que fue asimilar que su equipo encajara un gol en el primer minuto de su visita a España en la Champions League. Diogo Dalot no siguió a Alex Baena, lo que permitió al centrocampista asistir a Pablo Barrios, que batió a Senne Lammens cuando solo habían transcurrido 47 segundos. Ese tanto fue el segundo gol más rápido de la historia del Atlético en la competición y echó por tierra de inmediato el plan de partido de los visitantes.
- AgenciaLOF
«Fue difícil de aceptar»
Aunque el entrenador Michael Carrick introdujo cinco cambios en su once inicial, entre ellos el debut como titular de Carlos Baleba, la delantera del Manchester United desperdició ocasiones prometedoras por medio de Bryan Mbeumo y Marcus Rashford antes del descanso. Sobre el golpe anímico que supuso el tempranero gol de los locales, Tielemans declaró a la UEFA: «Es difícil de aceptar porque intentas mantener una actitud positiva en el partido, intentas empezar bien y entonces encajas un gol enseguida. Fue difícil de asumir».
La expulsión acaba con las esperanzas de remontada en la segunda parte
La reacción tras el descanso estuvo cerca de dar el empate cuando Tielemans encontró a Bruno Fernandes con un pase elevado. El capitán estrelló después un disparo en el larguero de la portería de Jan Oblak en el minuto 70. Sin embargo, ese impulso se desvaneció cuatro minutos más tarde, cuando Leny Yoro vio la tarjeta roja directa por derribar a Jonathan David, lo que permitió a Ademola Lookman sentenciar el partido cinco minutos después.
Al explicar lo que hablaron en el descanso y por qué no lograron transformar su presión en goles, Tielemans añadió: «Creo que después tuvimos algunas ocasiones. Intentamos volver a meternos en el partido, pero no aprovechamos ninguna. En el descanso hablamos entre nosotros: teníamos que ser más agresivos e intentar llevar más la iniciativa. Creo que tuvimos algunos buenos momentos, pero no fue suficiente».
- Ball Raw Images
Aumenta la presión antes de Elland Road
Convertirse en el primer club inglés en perder en la Champions League esta temporada también amplió a cinco partidos la racha del Manchester United sin ganar en todas las competiciones. Sufrir apenas su segunda derrota en los últimos 12 enfrentamientos contra equipos españoles ha intensificado aún más el escrutinio sobre Carrick tras el frustrante empate del pasado fin de semana ante el Tottenham Hotspur.
El Manchester United debe recomponerse rápidamente antes de afrontar un intenso derbi a domicilio contra el Leeds United, con el lastre de tener su menor puntuación tras los seis primeros partidos de liga desde 1986.
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