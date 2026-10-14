La reacción tras el descanso estuvo cerca de dar el empate cuando Tielemans encontró a Bruno Fernandes con un pase elevado. El capitán estrelló después un disparo en el larguero de la portería de Jan Oblak en el minuto 70. Sin embargo, ese impulso se desvaneció cuatro minutos más tarde, cuando Leny Yoro vio la tarjeta roja directa por derribar a Jonathan David, lo que permitió a Ademola Lookman sentenciar el partido cinco minutos después.

Al explicar lo que hablaron en el descanso y por qué no lograron transformar su presión en goles, Tielemans añadió: «Creo que después tuvimos algunas ocasiones. Intentamos volver a meternos en el partido, pero no aprovechamos ninguna. En el descanso hablamos entre nosotros: teníamos que ser más agresivos e intentar llevar más la iniciativa. Creo que tuvimos algunos buenos momentos, pero no fue suficiente».