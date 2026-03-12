Getty
Traducido por
Dietmar Hamann critica duramente la propuesta de Arsene Wenger sobre el fuera de juego, calificándola de «completa y absoluta tontería», y expresa su «preocupación por la población de Canadá» durante el periodo de prueba
Hamann critica el «absurdo» cambio en las reglas
El mundo del fútbol está debatiendo actualmente un cambio radical en las reglas del juego. El director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, Wenger, ha propuesto una regla de fuera de juego «clara» según la cual solo se señalará fuera de juego a un jugador si todo su cuerpo se encuentra por delante del último defensa.
La regla se pondrá a prueba en la Premier League canadiense esta temporada, una medida que ha suscitado una respuesta mordaz por parte de Hamann. El exinternacional alemán cree que el cambio es fundamentalmente erróneo, ya que elimina la protección necesaria para los defensas y corre el riesgo de convertir el fútbol en un deporte de alta puntuación que se asemeja más al baloncesto que al deporte rey.
- Getty Images Sport
El exjugador del Liverpool teme por los defensas.
Hamann insiste en que el cambio creará situaciones imposibles para aquellos que intentan mantener una línea defensiva, y afirma que las nuevas reglas son «una completa tontería». En declaraciones a BOYLE Sports, dijo: «Lo siento por la gente de Canadá, creo que esto es una completa tontería. Tenemos que dar una oportunidad a los defensas. Hace años, si estabas al mismo nivel, estabas en fuera de juego. Lo cambiaron para que el mismo nivel no fuera fuera de juego para el delantero centro. Ahora, podrías estar potencialmente un metro o metro y medio por delante y en movimiento, incluso si tu pierna está detrás».
«Podrías estar corriendo y estar un metro por delante, o después de medio segundo, podrías estar cinco metros por delante del defensa. Creo que es una tontería porque lo que pasará es que veremos más penaltis de todos modos debido a la regla del mano. Creo que la regla del mano también es un desastre. Con cada detalle que intentan corregir, lo hacen más complejo y confuso. Incluso los árbitros a veces no saben cuándo pitar un mano o un penalti por mano».
Ventajas para los equipos de élite
Más allá de las dificultades técnicas para los árbitros, Hamann está preocupado por la integridad competitiva del deporte. Cree que la nueva regla ampliará la brecha entre los mejores equipos del mundo y los más débiles, ya que a los equipos superiores les resultará aún más fácil explotar el espacio detrás de la defensa.
«Esto también favorece al equipo superior, porque jugará más en el campo contrario», señaló Hamann. «Habrá más situaciones en las que el equipo superior tendrá 30 entradas en los últimos 20 metros, mientras que el más débil tendrá 10 o 5. Obviamente, esto favorece a los grandes equipos. ¿Queremos ver esto? No, yo no quiero verlo».
- Getty Images Sport
¿La muerte del desvalido?
El ex ganador de la Liga de Campeones concluye que la propuesta no resuelve realmente las frustraciones que rodean al VAR, sino que simplemente desplaza el punto de controversia. Insiste en que la belleza de un empate 0-0 tácticamente perfecto corre el riesgo de perderse para siempre en favor del entretenimiento artificial.
«Quiero un campo de juego nivelado que dé a los más débiles la oportunidad de vencer a los favoritos. Esto favorecerá más a los equipos más grandes, a las naciones más grandes, y creo que es una completa tontería», añadió. «Obviamente, ahora se producirá la misma controversia, porque no hay ninguna diferencia. La diferencia es que vemos muchos más goles, con lo que no estoy de acuerdo. Hay que dar una oportunidad a los defensas».
Las pruebas en Norteamérica seguirán siendo supervisadas por la FIFA mientras se evalúa el futuro de la ley del fuera de juego. Mientras tanto, continúa el debate sobre si el juego necesita más goles a expensas de su esencia defensiva.
Anuncios