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Mark Doyle

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Diego Simeone: ¿Un dinosaurio táctico o sigue siendo el hombre con el toque mágico del Atlético de Madrid?

Analysis
Atlético Madrid
D. Simeone
Liga de Campeones
Primera División
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Atlético Madrid vs Arsenal

La leyenda holandesa Ruud Gullit calificó la semana pasada a Diego Simeone como uno de los mejores entrenadores de la historia, pero afirmó que el argentino no recibe el reconocimiento que merece. Es un argumento interesante, aunque divisivo, como el propio Simeone. El hombre conocido como «Cholo» es muy respetado en el fútbol. Su trabajo en el Atlético de Madrid inspira admiración.

Desde su llegada al club en 2011, Simeone ha ganado ocho títulos con los rojiblancos, incluidos dos de Liga. Además, acaba de meter al Atlético en semifinales de la Liga de Campeones por cuarta vez, a solo tres partidos de su primera Copa de Europa. Lo ha conseguido con una ética de trabajo y una pasión que conquistan a los aficionados neutrales.

Pese a ello, no todos los aficionados lo quieren dirigiendo a su equipo. Es el técnico mejor pagado del mundo, pero muchos no lo ven como el mejor por su estilo de juego, percibido como demasiado defensivo.

¿Se malinterpreta al técnico de 55 años? ¿Tiene razón Gullit al afirmar que Simeone no recibe el reconocimiento que se merece? ¿O sus métodos ya no encajan en la era moderna?

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICOAFP

    «Nada sustituye al trabajo duro»

    Como centrocampista agresivo, trabajador y talentoso, Simeone ayudó al Atlético a lograr el doblete nacional en 1996. El equipo no volvió a ser campeón de España hasta su regreso como entrenador, lo que subraya su enorme importancia para el club. El título de Liga 2013-14 es uno de los mayores logros de un entrenador en la historia del fútbol.

    Nadie, salvo Real Madrid o Barcelona, había ganado la Liga en 10 años, y él tomó las riendas de un Atlético recién eliminado de la Copa del Rey por el Albacete de tercera. Poco más de dos años después, terminaron primeros en la Primera División, tres puntos por encima del Barcelona de Lionel Messi y del Madrid de Cristiano Ronaldo, y llegaron a la final de la Liga de Campeones invictos.

    «Esto es increíble, una alegría que no se puede expresar con palabras. Hoy será uno de los días más importantes en la historia del club», declaró Simeone tras el 1-1 contra el Barça en la última jornada. «Quiero dar las gracias a los jugadores y a la gente que siempre ha creído en nosotros. No hay sustituto para el trabajo duro».


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  • Real Valladolid CF v Atletico de Madrid - La Liga SantanderGetty Images Sport

    «Cholo es la clave»

    La plantilla del Atlético, presionada y agotada, cayó en la prórroga de la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid; aún así, ante el Barça mostró su gran resistencia.

    Pese a ir un gol abajo y perder por lesión a Diego Costa y Arda Turan, empataron por medio de Diego Godín en el inicio del segundo tiempo y luego mostraron una férrea defensa que hizo que el público del Camp Nou los aplaudiera.

    «Este equipo nunca se rinde», celebró David Villa, exdelantero azulgrana y entonces en el Atlético. «Empezamos con todo en contra, pero el equipo respondió y jugamos como lo hemos hecho todo el año. Somos una banda de guerreros y el Cholo es la clave, la persona a la que todos acudimos en busca de inspiración».

    Simeone se había convertido en el símbolo del equipo. Los jugadores iban y venían en el Atlético —el once que llegó a la final de 2016 poco tenía que ver con el que perdió en Lisboa dos años antes—, pero el entrenador permaneció como una constante, y el equipo nunca perdió su famosa intensidad.

    «El talento es importante», afirmó Andrea Berta, exdirector deportivo del Atlético y hoy en el Arsenal. «Pero sin la mentalidad adecuada para jugar con Diego, un jugador no puede triunfar en el Atlético».

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO DE MADRID-ATHLETIC BILBAOAFP

    «El fútbol ha cambiado»

    João Félix llegó al Atlético con una mentalidad equivocada, y su fracaso evidencia la dificultad de Simeone para añadir flexibilidad y creatividad al juego sin perder solidez defensiva. En 2013-14, por ejemplo, los rojiblancos ganaron el título con 20 partidos sin encajar y poca posesión.

    «Utilizábamos el contraataque», explicó el centrocampista Koke a ESPN. «Defendíamos, a veces arriba y a veces abajo. Dominábamos sin el balón». La historia se repitió en 2021: marcaron 67 goles y encajaron solo 25.

    En 2023, Simeone admitió: «Pienso en Godín y en esa generación. Hoy se verían desbordados por su forma de jugar. Todo es más rápido y he tenido que actualizar mis métodos».

    Lo ha intentado, pero sin éxito tangible… al menos hasta ahora.

  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    «Los aficionados necesitan victorias, no mensajes»

    Se compara a Simeone con Mikel Arteta, su rival el miércoles en la ida de semifinales de la Liga de Campeones en el Metropolitano; sin embargo, afirmar que el español realiza un trabajo igual de impresionante en el Emirates es inexacto y ofensivo.

    En su séptimo año al frente del equipo, Simeone ya había roto el duopolio del Clásico en La Liga, ganado dos Europa League y llegado dos veces a la final de la Liga de Campeones, todo ello sin que se le hubiera dado más de 1.000 millones de libras para gastar.

    Sin embargo, ambos coinciden en la presión por su estilo de juego y la sequía de títulos, pese a la fuerte inversión en fichajes. Su último título es la Liga 2020-21, y tras perder este mes la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, ante la frustración de la afición, respondió: «Los aficionados necesitan victorias, no mensajes».

  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    «No son víctimas»

    En las últimas semanas, las victorias se han vuelto preocupantemente escasas. El 3-2 al Athletic del sábado fue el primer triunfo liguero del Atlético en más de un mes, tras cuatro derrotas seguidas.

    Durante esa racha quedó claro que el Atlético priorizaba las copas, pues tenía casi garantizado un puesto entre los cuatro primeros de La Liga; sin embargo, eso hizo aún más decepcionante la derrota en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

    El desgaste del duelo de ida de cuartos de la Champions ante el Barça se notó en varios jugadores, aunque Simeone no buscó excusas para la descoordinada actuación en Sevilla.

    «No somos víctimas de nada», afirmó Simeone. «Ellos merecieron ganar, y la vida consiste en aceptar las situaciones que surgen, aprender por el camino y mantenernos centrados en nuestro objetivo. Tenemos que mirar hacia adelante, seguir nuestro camino y perseguir lo que queremos de una sola manera: trabajando».

    La afición teme que el Atlético se quede sin fuerzas en el peor momento, como el curso pasado, y algunos apuntan a Simeone.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-ATLETICO DE MADRID-ATHLETIC BILBAOAFP

    ¿Tercer intento de conquistar la UCL?

    El Atlético ha gastado unos 190 millones de euros en cada uno de los dos últimos veranos y podría quedarse solo con la clasificación para la Liga de Campeones. El contrato de Simeone vence en 2027 y los nuevos accionistas mayoritarios, Apollo Sports Capital, aún no deciden si renovarlo, lo que sugiere el posible cierre de la era más exitosa del club.

    Por ahora no hay decisiones tomadas, y la próxima semana puede cambiar cómo se valora la era de Simeone y lo que venga después.

    Antes de las semifinales de la Liga de Campeones de esta semana, el guion parece escrito: el PSG-Bayern se ve como un duelo imperdible, mientras que el Atlético-Arsenal genera recelos. Pero el Atlético de Simeone puede dar la vuelta a la historia.

    Aunque conservan su fama de defensa tenaz y de recurrir a las “artes oscuras”, esta temporada han sido uno de los equipos más impredecibles de la Champions y sus partidos han estado llenos de goles: no han firmado ni un solo 0-0 y solo mantuvieron la portería a cero una vez, contra un Barcelona con diez hombres en el Camp Nou.

    Con Julián Álvarez, Simeone cuenta con uno de los mejores delanteros del mundo, mientras Antoine Griezmann busca un final de cuento en su carrera colchonera. Ademola Lookman ha añadido velocidad desde su llegada en enero y Alexander Sorloth ha marcado goles clave.

    Llegar a semifinales de la Champions después de nueve años les brinda la ocasión perfecta para demostrar que han evolucionado y se han adaptado al fútbol moderno.

    Son claros outsiders ante un Arsenal que recuerda a las viejas versiones de los campeones de Simeone, pero ganar les daría una inesperada tercera final y confirmaría su lugar entre los grandes técnicos del fútbol.

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