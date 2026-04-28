Diego Simeone: ¿Un dinosaurio táctico o sigue siendo el hombre con el toque mágico del Atlético de Madrid?

El Atlético ha gastado unos 190 millones de euros en cada uno de los dos últimos veranos y podría quedarse solo con la clasificación para la Liga de Campeones. El contrato de Simeone vence en 2027 y los nuevos accionistas mayoritarios, Apollo Sports Capital, aún no deciden si renovarlo, lo que sugiere el posible cierre de la era más exitosa del club.
Por ahora no hay decisiones tomadas, y la próxima semana puede cambiar cómo se valora la era de Simeone y lo que venga después.
Antes de las semifinales de la Liga de Campeones de esta semana, el guion parece escrito: el PSG-Bayern se ve como un duelo imperdible, mientras que el Atlético-Arsenal genera recelos. Pero el Atlético de Simeone puede dar la vuelta a la historia.
Aunque conservan su fama de defensa tenaz y de recurrir a las “artes oscuras”, esta temporada han sido uno de los equipos más impredecibles de la Champions y sus partidos han estado llenos de goles: no han firmado ni un solo 0-0 y solo mantuvieron la portería a cero una vez, contra un Barcelona con diez hombres en el Camp Nou.
Con Julián Álvarez, Simeone cuenta con uno de los mejores delanteros del mundo, mientras Antoine Griezmann busca un final de cuento en su carrera colchonera. Ademola Lookman ha añadido velocidad desde su llegada en enero y Alexander Sorloth ha marcado goles clave.
Llegar a semifinales de la Champions después de nueve años les brinda la ocasión perfecta para demostrar que han evolucionado y se han adaptado al fútbol moderno.
Son claros outsiders ante un Arsenal que recuerda a las viejas versiones de los campeones de Simeone, pero ganar les daría una inesperada tercera final y confirmaría su lugar entre los grandes técnicos del fútbol.