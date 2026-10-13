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Diego Simeone revela el contundente mensaje que le dio a la estrella canadiense Jonathan David pese a su arranque fulgurante en el Atlético de Madrid
Simeone elogia el impacto inmediato de David
Simeone elogió a David, destacó el impacto inmediato del delantero en la plantilla y subrayó lo que aporta al equipo desde el punto de vista táctico. El entrenador explicó que el atacante ofrece un perfil del que antes carecía la plantilla: se desplaza de forma natural hacia el carril derecho y trabaja sin descanso en defensa cuando su equipo no tiene el balón.
«Ha tenido un impacto enorme en el equipo; en cuatro partidos ha marcado tres goles y ha dado una asistencia. Tiene algo que no teníamos: es un delantero que se mueve de forma natural hacia la derecha y que hace un gran trabajo defensivo para el equipo», declaró el entrenador a Sky Sport Italia antes de un decisivo encuentro europeo contra el Manchester United.
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Recuperar la versión del canadiense en el Lille
Pese al productivo inicio del delantero en La Liga, Simeone se apresuró a señalar su discreta etapa en Italia como ejemplo de lo que no quería ver en Madrid. La valoración de Simeone se centró en la capacidad de David para recuperar el dinamismo que mostró en Francia. El entrenador admitió que el departamento de ojeadores había dedicado mucho tiempo a analizar la dispar trayectoria del delantero en distintas ligas. Al estudiar sus mejores actuaciones en el Lille y sus dificultades en la Juve, el cuerpo técnico identificó los atributos que necesitaba recuperar para que el fichaje fuera un éxito.
«Lo vimos mucho en la Juventus y en el Lille. Cuando llegó, le dijimos: no queremos al jugador de la Juventus, sino al que jugó en Francia y consiguió llegar a un equipo como la Juventus. Queremos a ese jugador y trabajaremos juntos para ayudarte a recuperarlo, porque es un jugador verdaderamente importante», reveló Simeone.
Construyendo una nueva identidad en Madrid
Al margen de David, Simeone dirige una importante renovación de la plantilla en su decimosexta temporada al frente del equipo. Con siete jugadores que se marcharon y cinco incorporaciones durante el mercado de verano, el veterano entrenador reconoce que el proceso de formar un grupo cohesionado sigue en marcha. Pese a las dificultades para integrar a los nuevos fichajes, Simeone se muestra optimista con el rumbo del equipo mientras afronta las competiciones nacionales y europeas.
«Veo que el equipo está creciendo, es un equipo en construcción. Han llegado cinco jugadores nuevos y se han marchado siete. Poco a poco, empezamos a entender qué pueden aportarnos por el bien del equipo, y ellos empiezan a entender qué significa jugar en el Atlético. Estamos en ese camino y esperamos alcanzar los objetivos marcados por el club», explicó Simeone.
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Preparándose para una prueba ante el Manchester United
El Atlético suma 19 puntos tras ocho jornadas de liga y muestra una trayectoria regular en el campeonato doméstico. Sin embargo, la atención vuelve ahora a la Champions League, donde busca recuperarse de la derrota en la primera jornada. El próximo duelo contra el Manchester United supone una prueba importante para el equipo de Simeone, que sigue evolucionando y quiere hacerse valer en el nuevo formato europeo. Con la plantilla empezando a asimilar la exigente filosofía de Simeone, el encuentro en el Metropolitano servirá para medir cuánto ha progresado este «equipo en construcción» desde el inicio de la temporada.
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