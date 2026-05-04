Diego Simeone responde a las acusaciones de «superstición» y, como entrenador del Atlético de Madrid, explica el cambio de hotel antes del partido contra el Arsenal

El Madrid se alista para un partido de alto riesgo en el Emirates Stadium y la logística del equipo ha generado mucha atención. Tras la goleada 4-0 sufrida en Londres en octubre, la decisión de cambiar de hotel para el encuentro del martes hizo pensar que el argentino buscaba cambiar su suerte con superstición. Sin embargo, El Cholo desmintió esos rumores en la rueda de prensa previa.

Al ser consultado sobre la modificación y si se trataba de una variación táctica en su rutina, Simeone respondió de manera directa: «Ahora estamos mejor que en octubre y, además, el hotel es más barato». Su contestación, que provocó risas, muestra que el técnico ignora los rumores y se centra en su trabajo.