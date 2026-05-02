Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, mostró gran confianza en su plantilla y decidió cambiar los once titulares del partido anterior. Con la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal próxima, priorizó el descanso para Londres y presentó un equipo casi nuevo en Valencia.

Aun con tan drástica rotación, el equipo visitante mostró serenidad, controló gran parte del encuentro y confirmó que la filosofía del “Cholo” cala en toda la plantilla. La decisión de descansar a sus estrellas resultó acertada: los suplentes respondieron y soportaron el ambiente hostil del Mestalla.