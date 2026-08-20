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Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Diego Simeone reacciona a los silbidos de la afición del Atlético de Madrid a Julian Alvarez tras la polémica por su fichaje

Julián Álvarez
D. Simeone
Atlético Madrid
Atlético Madrid vs Málaga
Primera División

Diego Simeone se ha pronunciado sobre los silbidos dirigidos a Julián Álvarez por parte de los aficionados del Atlético de Madrid durante la victoria por 2-0 sobre el Málaga. El delantero argentino fue descartado de la convocatoria en medio de la polémica por su traspaso tras sus recientes comentarios en el Mundial.

  • La ausencia de Álvarez provoca la reacción del público

    Alvarez fue una ausencia llamativa en la convocatoria del Atlético mientras el equipo de Simeone lograba una cómoda victoria por 2-0 ante el Málaga. El delantero argentino no apareció por ninguna parte en el Metropolitano, pero siguió siendo el principal tema de conversación entre los aficionados en la grada.

    La afición rojiblanca claramente no ha olvidado los polémicos comentarios del delantero durante el reciente Mundial, donde pidió abiertamente salir traspasado del club. En consecuencia, un sector pequeño pero ruidoso del público local le dedicó cánticos hostiles y sonoros silbidos al delantero ausente durante todo el partido de liga.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Simeone responde a los aficionados

    Durante su rueda de prensa posterior al partido, a Simeone le preguntaron inevitablemente por la recepción negativa dirigida a su estrella, que quiere marcharse. El técnico del Atlético respondió con firmeza y pareció mostrar su apoyo a la frustrada afición.

    «Tengo un gran respeto por nuestra gente», declaró Simeone. «Estamos abiertos, como siempre decimos, a posibilidades concretas. Lo sabéis después de 15 años, siempre digo que hasta que se cierre el mercado estoy abierto a cualquier cosa que pueda pasar. Eso no significa que esté hablando de ningún individuo en concreto, ¿está claro?»

  • Construyendo la mejor plantilla posible

    A pesar de la evidente incertidumbre que rodea el futuro inmediato de Alvarez, Simeone sigue siendo muy optimista con respecto al respaldo económico que recibe de la jerarquía del club. El veterano técnico subrayó que su principal deseo es cerrar un grupo de jugadores increíblemente fuerte antes de que venza el plazo.

    «Sí, esto lo he dicho siempre, y no solo ahora», añadió el entrenador. «Siempre intentamos contar con las mejores herramientas posibles, como siempre hemos tenido. Y, bueno, esperemos que podamos reunir la mejor plantilla posible de aquí a que cierre el plazo».

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  • Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

    ¿Qué le espera al Atlético?

    El Atlético debe gestionar ahora con éxito lo que queda del mercado de fichajes mientras resuelve con urgencia la tensión de fondo entre Álvarez y la afición más fiel. Los próximos días serán absolutamente cruciales mientras el club determina si el delantero argentino sigue formando parte de sus planes para la nueva campaña. Mientras tanto, el equipo de Simeone se preparará para recibir al Villarreal en la liga española el domingo.

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