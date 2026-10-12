Simeone ha rechazado la idea de que el Manchester United esté acabado y ha insistido en que el equipo de la Premier League sigue siendo una amenaza importante antes de su enfrentamiento en la Champions League. Pese a un inicio de temporada titubeante que ha dejado al United en mitad de la tabla, el entrenador del Atlético de Madrid está convencido de que su calidad y su planteamiento táctico lo convierten en un rival temible en Europa.

El Manchester United llega al encuentro tras un frustrante empate 1-1 ante un Tottenham que jugó con diez futbolistas en Old Trafford, un resultado que amplió a cuatro partidos su racha sin ganar en liga. Con solo seis puntos en sus seis primeros encuentros ligueros, la presión sobre el entrenador Michael Carrick ha empezado a aumentar, pero Simeone cree que los resultados no reflejan por completo las últimas actuaciones del United.

«Nos enfrentamos a un rival que presiona con intensidad en tu campo, te encierra rápidamente y tiene jugadores rápidos», declaró Simeone en una rueda de prensa, según informó ESPN. «Pese a sus últimos resultados, entre ellos muchos empates, siguen generando el mismo peligro que el año pasado. Son un equipo fuerte».