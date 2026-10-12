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Diego Simeone insiste en que el Manchester United sigue siendo una gran amenaza pese a su complicado inicio de temporada en la Premier League
Simeone advierte contra el exceso de confianza pese a la mala racha del United
Simeone ha rechazado la idea de que el Manchester United esté acabado y ha insistido en que el equipo de la Premier League sigue siendo una amenaza importante antes de su enfrentamiento en la Champions League. Pese a un inicio de temporada titubeante que ha dejado al United en mitad de la tabla, el entrenador del Atlético de Madrid está convencido de que su calidad y su planteamiento táctico lo convierten en un rival temible en Europa.
El Manchester United llega al encuentro tras un frustrante empate 1-1 ante un Tottenham que jugó con diez futbolistas en Old Trafford, un resultado que amplió a cuatro partidos su racha sin ganar en liga. Con solo seis puntos en sus seis primeros encuentros ligueros, la presión sobre el entrenador Michael Carrick ha empezado a aumentar, pero Simeone cree que los resultados no reflejan por completo las últimas actuaciones del United.
«Nos enfrentamos a un rival que presiona con intensidad en tu campo, te encierra rápidamente y tiene jugadores rápidos», declaró Simeone en una rueda de prensa, según informó ESPN. «Pese a sus últimos resultados, entre ellos muchos empates, siguen generando el mismo peligro que el año pasado. Son un equipo fuerte».
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El bagaje europeo de Carrick sienta las bases de una amenaza
La forma actual del United contrasta claramente con su éxito de la temporada pasada, en la que terminó tercero en la Premier League. Carrick recibió elogios por sus ajustes tácticos tras sustituir a Ruben Amorim a mitad de la temporada 2025-26 y devolver al club a la máxima competición europea. Aunque su rendimiento en la competición doméstica ha decaído, su comienzo en Europa fue más positivo e incluyó una convincente victoria por 4-0 ante el Sabah.
En la misma línea que su entrenador sobre la calidad de la plantilla del United, el defensa del Atlético David Hancko destacó sus buenos resultados de la temporada pasada: «El año pasado hicieron una gran temporada en la Premier League, que es la mejor liga del mundo. Hay muchos aspectos positivos, aunque no hayan empezado bien. Tienen grandes jugadores y son, sin duda, un gigante. Tendremos que jugar al 100 % para ganar».
Alvarez, bajo presión para rendir en el Atleti
Aunque los problemas del Manchester United acaparan la atención, el Atlético de Madrid también tiene asuntos internos que resolver, especialmente en torno a su estrella Julian Alvarez. El delantero argentino ha tenido un comienzo difícil de la temporada 2026-27, marcado por las lesiones y los persistentes rumores sobre su deseo de abandonar el club durante el mercado de fichajes de verano. Alvarez ha disputado cinco partidos en todas las competiciones esta temporada sin marcar y solo ha dado una asistencia, en la primera jornada de la Champions League, durante la derrota por 2-1 ante el Liverpool.
«Los delanteros con las características de Julian siempre necesitan goles, no solo él», dijo Simeone el lunes. «Más allá de su definición, es un jugador de equipo que combina bien con los demás. Tiene muchos más recursos que el gol. Jugó una gran segunda parte el otro día contra el Alavés y ojalá pueda seguir creciendo hasta alcanzar el nivel al que todos queremos verle».
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El Atlético llega al duelo europeo impulsado por su buen momento a nivel nacional
Mientras el Manchester United trata de superar sus dificultades en la competición nacional, el Atlético de Madrid llega al encuentro en un gran momento en LaLiga, tras encadenar cuatro victorias consecutivas ante la Real Sociedad, Osasuna, el Real Madrid y el Alavés. Esa racha sitúa al equipo de Simeone segundo en la clasificación, con 19 puntos, a cinco de un Barcelona que ha ganado los ocho partidos disputados hasta ahora.
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