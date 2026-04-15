Tras eliminar al Barcelona en cuartos de la Champions, Simeone destacó la actual vocación ofensiva de su equipo.

Tras lograr su cuarta semifinal, el técnico rojiblanco declaró: «Eliminar al Barça en cuartos de la Champions no es fácil. Nos hemos medido al Barça de Messi y al de Yamal, y lo hemos logrado. Han pasado 14 años. Ver al equipo competir sigue emocionándome. Los jugadores han cambiado, hemos reiniciado muchas veces y ahora estamos otra vez entre los cuatro mejores de Europa. ¡Qué bonito es jugar una semifinal de la Liga de Campeones!».

El técnico destacó la brillantez de Griezmann, quien fichará por el Orlando City de la MLS este verano, como clave de su éxito. «Es un genio. Con el tiempo entenderemos que tuvimos a un crack que marca la diferencia», añadió. «Ojalá Dios y el destino le den lo que busca en el tiempo que le queda con nosotros».