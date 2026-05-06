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Donny Afroni

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Diego Simeone elogia la «increíble fuerza» del Arsenal y rechaza poner «excusas» por la eliminación de la Liga de Campeones

D. Simeone
Arsenal
Atlético Madrid
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Diego Simeone elogió la «increíble potencia» del Arsenal tras la eliminación de su Atlético de Madrid en semifinales de la Liga de Campeones. A pesar de una polémica jugada de penalti que involucró a Antoine Griezmann, el técnico argentino rechazó culpar a los árbitros de la ajustada derrota en el partido de vuelta en el Emirates.

  • Simeone acepta la derrota con deportividad

    Los Gunners se clasificaron para la final tras ganar 1-0 en la vuelta y 2-1 en el global. El gol de Bukayo Saka justo antes del descanso decidió el partido en el Emirates. Simeone admitió que el mejor equipo pasó tras los 180 minutos.

    «Si nos eliminaron es porque el rival merecía pasar. En la primera parte fueron muy eficaces y se ganaron el pase. Pero siento tranquilidad; el equipo lo dio todo», declaró Simeone.

    «Visitamos a un rival muy potente y luchamos con nuestras propias armas. Estoy agradecido a nuestra afición y a los jugadores, y sigo orgulloso de estar donde estoy. En la pretemporada dije que íbamos a competir, y lo hicimos. No ganamos nada, pero llegamos lejos».

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    Reacción ante la polémica jugada del penalti

    El partido tuvo momentos tensos, especialmente una entrada a Griezmann que hizo que la afición del Atlético pidiera penalti. Sin embargo, Simeone rechazó usarlo como excusa: «No voy a detenerme en algo tan sencillo y claro como la jugada de Griezmann. Está muy claro, y entendemos que fue una falta de Pubill sobre uno de sus jugadores. Creemos que actuó correctamente en esa situación. No voy a darle más vueltas porque eso sería poner excusas, y no quiero poner excusas por nada», explicó al ser consultado por el arbitraje.

    Pese a la insistencia sobre el encuentro, el técnico ratificó su respeto al rival. «No hay más que añadir. Estamos fuera. Felicitamos al Arsenal; han competido bien», dijo. «Tienen un equipo y un entrenador [Mikel Arteta] que me gustan. Siguen una línea coherente, con importantes recursos económicos que les permiten competir así. Enhorabuena. Seguiremos con nuestro trabajo, sin enredarnos en un detalle de algo que es tan obvio».

  • Elogios para Arteta y el proyecto del Arsenal

    Simeone elogió brevemente la táctica y la evolución del Arsenal con Arteta, y reconoció sin crítica que los Gunners perdieron tiempo al final. «Es parte del fútbol: en esos minutos todos queremos que el reloj corra. El trabajo de Arteta es increíble y tienen los recursos para hacerlo. Me alegro por ellos; se lo merecen, han trabajado muy bien», admitió.

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    Mirar hacia el futuro

    Simeone reflexionó sobre la trayectoria del Atlético y admitió el dolor de la derrota. «Esto me hace ver la realidad del club: ha crecido mucho y ahora es reconocido en Europa y el mundo. Pero la gente quiere ganar; llegar a la final no basta».

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