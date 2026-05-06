Los Gunners se clasificaron para la final tras ganar 1-0 en la vuelta y 2-1 en el global. El gol de Bukayo Saka justo antes del descanso decidió el partido en el Emirates. Simeone admitió que el mejor equipo pasó tras los 180 minutos.

«Si nos eliminaron es porque el rival merecía pasar. En la primera parte fueron muy eficaces y se ganaron el pase. Pero siento tranquilidad; el equipo lo dio todo», declaró Simeone.

«Visitamos a un rival muy potente y luchamos con nuestras propias armas. Estoy agradecido a nuestra afición y a los jugadores, y sigo orgulloso de estar donde estoy. En la pretemporada dije que íbamos a competir, y lo hicimos. No ganamos nada, pero llegamos lejos».