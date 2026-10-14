Simeone no tardó en respaldar a Alvarez después de que el exjugador del Manchester City recibiera una reacción dividida de la afición del Atlético el martes por la noche. Pese a que el Atlético se impuso por 2-0 al Manchester United, Alvarez recibió tanto vítores como silbidos cuando fue sustituido en el minuto 71. Algunos aficionados seguían molestos por sus intentos de forzar su salida del club durante el mercado de fichajes de verano.

En la rueda de prensa posterior al partido, Simeone mantuvo su convicción de que el delantero progresa en la dirección adecuada. «La reacción de la afición siempre está relacionada con lo que dan los jugadores. Julian está respondiendo; ya lo hizo contra el Alavés, hoy ha estado cerca de marcar y está más cerca de ser el jugador que la afición del Atlético quiere ver», dijo simeone, según recoge Marca.