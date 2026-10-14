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Diego Simeone elogia la evolución de Julian Alvarez tras la victoria del Atlético de Madrid sobre el Manchester United en la Champions League
Simeone defiende a Alvarez ante las críticas
Simeone no tardó en respaldar a Alvarez después de que el exjugador del Manchester City recibiera una reacción dividida de la afición del Atlético el martes por la noche. Pese a que el Atlético se impuso por 2-0 al Manchester United, Alvarez recibió tanto vítores como silbidos cuando fue sustituido en el minuto 71. Algunos aficionados seguían molestos por sus intentos de forzar su salida del club durante el mercado de fichajes de verano.
En la rueda de prensa posterior al partido, Simeone mantuvo su convicción de que el delantero progresa en la dirección adecuada. «La reacción de la afición siempre está relacionada con lo que dan los jugadores. Julian está respondiendo; ya lo hizo contra el Alavés, hoy ha estado cerca de marcar y está más cerca de ser el jugador que la afición del Atlético quiere ver», dijo simeone, según recoge Marca.
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Simeone deja entrever una dupla letal en ataque
De cara a futuros planteamientos tácticos, Simeone destacó la posibilidad de alinear juntos a Alvarez y Jonathan David en ataque. David entró desde el banquillo a la hora de partido y Simeone sustituyó a Alvarez diez minutos después. En lugar de considerarlos opciones excluyentes para un único puesto de titular, subrayó que ambos pueden compartir el campo y complementar sus cualidades en la delantera.
«También pueden jugar juntos. Es bueno que haya mucha competencia; siempre ha sido importante cuando hemos ganado campeonatos y cosas importantes», afirmó.
Cardoso brilla como centrocampista
Aunque Alvarez acaparó los titulares, Simeone también dedicó grandes elogios a Johnny Cardoso. El centrocampista destacó y dominó el centro del campo durante los 90 minutos. Cardoso tuvo la mala suerte de no marcar: un gol suyo en la primera parte fue anulado tras una revisión del VAR por una mano de su compañero Marcos Llorente en la jugada previa.
Cardoso ha tenido un comienzo difícil en Madrid debido a las lesiones, pero parece que por fin ha encontrado su ritmo en el once titular. «Está en un gran momento. Contra la Real Sociedad entró y enseguida empezó a jugar a un nivel muy alto, el del jugador que el club fue a buscar. Morten también entró bien, lo que nos da opciones en un equipo que necesita contar con todos», señaló Simeone.
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Simeone quiere seguir mejorando
Pese al amplio margen de la victoria, Simeone sugirió que su equipo podría haber sido aún más contundente de cara a portería. El entrenador señaló que, aunque Ma Utd tuvo una ocasión clara en la primera parte, el Atlético llevó la iniciativa durante la mayor parte del encuentro. La victoria mantiene encarrilada su campaña europea mientras busca ganar impulso antes de un apretado calendario liguero en LaLiga.
El entrenador concluyó expresando su satisfacción por la mentalidad colectiva del equipo. «Tuvimos ocasiones para ampliar la ventaja en el marcador. Ellos tuvieron una ocasión peligrosa en la primera parte, pero jugamos mejor, tuvimos más ocasiones. El equipo siempre buscó más», añadió Simeone.
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