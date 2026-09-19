El Atlético ha puesto con firmeza sus miras en un objetivo conocido, ya que Diego Simeone busca reforzar sus opciones en el centro del campo. El gigante español ha reactivado su interés por Maza, el mediapunta argelino de 20 años del Bayer Leverkusen, y no ha tardado en dejar claras sus intenciones.

Según Bulinews, la dirección deportiva del Atlético ya se ha puesto en contacto con el Leverkusen para expresar su interés. Sin embargo, sacar al talentoso mediapunta ofensivo del conjunto de la Bundesliga no será sencillo, ya que el Leverkusen no tiene intención de dejar salir a su estrella emergente.