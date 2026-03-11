Diego Simeone afirma que «nunca ha visto» nada parecido a la sorprendente sustitución de Antonin Kinsky tras el pesadillesco comienzo del Tottenham

El entrenador del Atlético fue preguntado sobre la decisión de sustituir a un portero tan pronto en un partido eliminatorio de alto riesgo. Simeone dijo a Movistar: «No, nunca he visto eso en el fútbol profesional. No es mi problema, es el suyo, el de su entrenador y el del portero, y nosotros estamos centrados en nosotros mismos, no en las decisiones de los demás».

La naturaleza de la sustitución ha suscitado duras críticas por parte de los expertos, sobre todo porque Tudor pareció ignorar a Kinsky mientras este abandonaba el campo con paso pesado hacia el túnel. El exguardameta de Inglaterra Joe Hart fue especialmente crítico y acusó al entrenador del Tottenham de falta total de empatía en un momento que podría definir la carrera de un joven jugador. «Pasa junto a Tudor y ni siquiera le saluda. Si eso es gestión de personal, estoy atónito. Se queda ahí parado y finge que no ha pasado nada», se indignó Hart en TNT Sports. «Me rompe el corazón lo que le ha pasado al chico, me rompe el corazón. El Tottenham está hecho un desastre en este momento».