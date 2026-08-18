El exdelantero del Manchester City ha estado en el centro de intensos rumores de traspaso con el Barcelona y el Arsenal. El futuro de Alvarez se ha complicado por el supuesto interés del Barcelona, aunque una disputa legal entre los dos clubes ha tensado aún más las relaciones. Simeone no tardó en respaldar a la dirección del club, al sugerir que la cúpula ya ha dejado perfectamente clara su postura a todas las partes interesadas. El consejo del Atletico parece reacio a permitir que su gran activo se una a un rival nacional en Cataluña, especialmente dado el actual clima de fricción entre los dos gigantes españoles.

«Creo que si el propietario del club habló tan claramente sobre lo que dijo, con eso basta, está más que claro. Esto es como cuando vas a juicio... no hay nada más que decir», dijo Simeone a los periodistas. Cuando le preguntaron por un posible «perdón» para el delantero, respondió: «Soy muy respetuoso con todas las situaciones que nos hemos encontrado... Griezmann, Diego Costa y ahora Julian. Soy muy respetuoso con las opiniones de todos».