¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

Diego Simeone aclara el futuro de Julián Álvarez mientras Barcelona y Arsenal rondan a la estrella del Atlético de Madrid

Fichajes
Julián Álvarez
D. Simeone
Atlético Madrid
Primera División

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha ofrecido una importante actualización sobre el futuro de Julián Álvarez, mientras continúan las especulaciones sobre un posible traspaso del delantero argentino. El jugador de 26 años se ha convertido en un objetivo de primer nivel tanto para el Arsenal como para el Barcelona en la recta final del mercado de verano.

  • La postura de Simeone sobre Álvarez

    El exdelantero del Manchester City ha estado en el centro de intensos rumores de traspaso con el Barcelona y el Arsenal. El futuro de Alvarez se ha complicado por el supuesto interés del Barcelona, aunque una disputa legal entre los dos clubes ha tensado aún más las relaciones. Simeone no tardó en respaldar a la dirección del club, al sugerir que la cúpula ya ha dejado perfectamente clara su postura a todas las partes interesadas. El consejo del Atletico parece reacio a permitir que su gran activo se una a un rival nacional en Cataluña, especialmente dado el actual clima de fricción entre los dos gigantes españoles.

    «Creo que si el propietario del club habló tan claramente sobre lo que dijo, con eso basta, está más que claro. Esto es como cuando vas a juicio... no hay nada más que decir», dijo Simeone a los periodistas. Cuando le preguntaron por un posible «perdón» para el delantero, respondió: «Soy muy respetuoso con todas las situaciones que nos hemos encontrado... Griezmann, Diego Costa y ahora Julian. Soy muy respetuoso con las opiniones de todos».

    • Anuncios
  • Julian AlvarezGetty Images

    El entrenador descarta a Alvarez para el estreno en La Liga

    Simeone ha confirmado que Alvarez no estará disponible para el estreno liguero del Atlético contra el Málaga el miércoles por la noche, lo que ha provocado dudas sobre su preparación mental y física para representar a los colchoneros. A pesar del ruido en torno a su futuro, Simeone insistió en que la decisión de dejarle fuera de la convocatoria se basa únicamente en su estado físico actual tras regresar tarde de sus compromisos internacionales.

    El técnico del Atleti explicó su postura sobre la integración del delantero en la dinámica del primer equipo. "Sigo pensando lo mismo. Yo me ocupo de la parcela deportiva. Hemos estado hablando como hacemos siempre", declaró Simeone. "Desde el punto de vista deportivo, necesitamos más sesiones de entrenamiento con él para que pueda mejorar. Es uno de los mejores jugadores de ataque... si no el mejor".

  • Refuerzos defensivos y profundidad de plantilla

    Más allá de los titulares sobre el ataque, Simeone también se tomó tiempo para elogiar la llegada de Cristian Romero, de quien se espera que aporte un nuevo nivel de agresividad y liderazgo a la zaga del Atleti. El técnico cree que la estabilidad defensiva que aporte Romero será la base sobre la que se construya el resto del éxito del equipo esta temporada.

    Al describir el impacto que espera de su compatriota, Simeone destacó los rasgos específicos que hicieron de Romero un objetivo prioritario. "Liderazgo, fuerza, jerarquía, compromiso, calidad y sentido de pertenencia seguramente con el tiempo. Lo veo como un futbolista que representa los valores y viene a ayudarnos", señaló Simeone.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Diego SimeoneGetty Images

    Gestionar la locura del mercado de fichajes

    Con el mercado de fichajes todavía abierto, Simeone sigue recelando de la posibilidad de que haya más movimientos en su plantilla. El técnico del Atlético reconoció que el mercado sigue siendo imprevisible y que el club debe estar preparado para cualquier eventualidad antes del cierre. Aunque está contento con las herramientas de las que dispone, subrayó que el estado físico de sus jugadores es su principal preocupación.

    «Es una pregunta un tanto complicada. Tenemos que ajustar lo que vemos mejor para sacar el máximo rendimiento al equipo que vamos a seguir teniendo, que todavía no sabemos cuál es, todavía queda mercado por cerrarse, nada me sorprende... estamos preparados para lo que sea», admitió.

Primera División
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Málaga crest
Málaga
MAL