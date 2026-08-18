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Diego Simeone aclara el futuro de Julián Álvarez mientras Barcelona y Arsenal rondan a la estrella del Atlético de Madrid
La postura de Simeone sobre Álvarez
El exdelantero del Manchester City ha estado en el centro de intensos rumores de traspaso con el Barcelona y el Arsenal. El futuro de Alvarez se ha complicado por el supuesto interés del Barcelona, aunque una disputa legal entre los dos clubes ha tensado aún más las relaciones. Simeone no tardó en respaldar a la dirección del club, al sugerir que la cúpula ya ha dejado perfectamente clara su postura a todas las partes interesadas. El consejo del Atletico parece reacio a permitir que su gran activo se una a un rival nacional en Cataluña, especialmente dado el actual clima de fricción entre los dos gigantes españoles.
«Creo que si el propietario del club habló tan claramente sobre lo que dijo, con eso basta, está más que claro. Esto es como cuando vas a juicio... no hay nada más que decir», dijo Simeone a los periodistas. Cuando le preguntaron por un posible «perdón» para el delantero, respondió: «Soy muy respetuoso con todas las situaciones que nos hemos encontrado... Griezmann, Diego Costa y ahora Julian. Soy muy respetuoso con las opiniones de todos».
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El entrenador descarta a Alvarez para el estreno en La Liga
Simeone ha confirmado que Alvarez no estará disponible para el estreno liguero del Atlético contra el Málaga el miércoles por la noche, lo que ha provocado dudas sobre su preparación mental y física para representar a los colchoneros. A pesar del ruido en torno a su futuro, Simeone insistió en que la decisión de dejarle fuera de la convocatoria se basa únicamente en su estado físico actual tras regresar tarde de sus compromisos internacionales.
El técnico del Atleti explicó su postura sobre la integración del delantero en la dinámica del primer equipo. "Sigo pensando lo mismo. Yo me ocupo de la parcela deportiva. Hemos estado hablando como hacemos siempre", declaró Simeone. "Desde el punto de vista deportivo, necesitamos más sesiones de entrenamiento con él para que pueda mejorar. Es uno de los mejores jugadores de ataque... si no el mejor".
Refuerzos defensivos y profundidad de plantilla
Más allá de los titulares sobre el ataque, Simeone también se tomó tiempo para elogiar la llegada de Cristian Romero, de quien se espera que aporte un nuevo nivel de agresividad y liderazgo a la zaga del Atleti. El técnico cree que la estabilidad defensiva que aporte Romero será la base sobre la que se construya el resto del éxito del equipo esta temporada.
Al describir el impacto que espera de su compatriota, Simeone destacó los rasgos específicos que hicieron de Romero un objetivo prioritario. "Liderazgo, fuerza, jerarquía, compromiso, calidad y sentido de pertenencia seguramente con el tiempo. Lo veo como un futbolista que representa los valores y viene a ayudarnos", señaló Simeone.
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Gestionar la locura del mercado de fichajes
Con el mercado de fichajes todavía abierto, Simeone sigue recelando de la posibilidad de que haya más movimientos en su plantilla. El técnico del Atlético reconoció que el mercado sigue siendo imprevisible y que el club debe estar preparado para cualquier eventualidad antes del cierre. Aunque está contento con las herramientas de las que dispone, subrayó que el estado físico de sus jugadores es su principal preocupación.
«Es una pregunta un tanto complicada. Tenemos que ajustar lo que vemos mejor para sacar el máximo rendimiento al equipo que vamos a seguir teniendo, que todavía no sabemos cuál es, todavía queda mercado por cerrarse, nada me sorprende... estamos preparados para lo que sea», admitió.
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