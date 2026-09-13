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Diego Simeone acalla a los críticos sobre su hijo Giuliano mientras el Atlético de Madrid busca poner fin a la mala racha ante la Real Sociedad
Giuliano, bajo una intensa presión mediática
Giuliano ha participado en todos los partidos del Atlético esta temporada, con tres titularidades en La Liga junto a una aparición en la primera jornada de la Champions League ante el Liverpool. La única vez que el joven extremo salió como suplente fue durante la victoria por 2-0 en liga sobre el Málaga en la jornada inaugural, el 19 de agosto. A pesar de que sus minutos con regularidad han provocado un intenso escrutinio y acusaciones de favoritismo por parte de los aficionados, el técnico se ha negado tajantemente a entrar en el debate.
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Simeone silencia el ruido externo
Simeone optó por no avivar el debate sobre la presencia habitual de su hijo en el equipo y despachó con rapidez las preguntas sobre las críticas en internet. El técnico argentino insistió en que el rendimiento sobre el terreno de juego debe ser el único criterio con el que se juzgue a cualquier jugador. Restando importancia al escrutinio externo antes del choque del domingo en San Sebastián, afirmó: "No tengo nada que decir. Los actos y el trabajo de Giuliano hablan por sí solos".
La fragilidad defensiva hace saltar las alarmas
Las actuaciones individuales de Giuliano se han producido en medio de problemas colectivos mucho más amplios en toda la plantilla de Simeone durante las primeras semanas de la temporada. El conjunto madrileño llega al fin de semana después de encadenar dos derrotas consecutivas, tras ser desmantelado por 3-0 por el Athletic antes de caer en Liverpool. Una zaga endeble se ha convertido en una preocupación inmediata, con el equipo encajando ocho goles en sus primeros cinco partidos oficiales.
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Las pruebas del viaje a Anoeta lo aclararán
El Atlético afronta una dura prueba de carácter cuando visite a la Real Sociedad en el Reale Arena, desesperado por evitar que un tropiezo a comienzos de temporada se convierta en una crisis en toda regla. Las opciones de Simeone para confeccionar la alineación se ven aún más limitadas por la lesión muscular de Pablo Barrios y la ausencia continuada de Alexander Sorloth en ataque. Una victoria a domicilio en San Sebastián es fundamental para el Atlético de Madrid si quiere recuperar la solidez defensiva antes de que la distancia con el liderato siga aumentando.
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