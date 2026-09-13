Giuliano ha participado en todos los partidos del Atlético esta temporada, con tres titularidades en La Liga junto a una aparición en la primera jornada de la Champions League ante el Liverpool. La única vez que el joven extremo salió como suplente fue durante la victoria por 2-0 en liga sobre el Málaga en la jornada inaugural, el 19 de agosto. A pesar de que sus minutos con regularidad han provocado un intenso escrutinio y acusaciones de favoritismo por parte de los aficionados, el técnico se ha negado tajantemente a entrar en el debate.