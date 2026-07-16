«Diego lo está disfrutando muchísimo desde allá arriba»: Lionel Messi afirma que la victoria de Argentina fue «un regalo» para Maradona tras lograr el pase a la final del Mundial

Argentina se clasificó para la final del Mundial 2026 tras remontar y vencer 2-1 a Inglaterra en una dramática semifinal en Atlanta. Después del partido, Messi apartó la atención de sí mismo y rindió homenaje a Maradona, cuyo legado aún marca una de las rivalidades más intensas del fútbol.

Tras el partido, el delantero del Inter de Miami recibió una réplica de la camiseta que Maradona vistió en la recordada victoria argentina ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986.