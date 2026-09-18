AFP
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Diego Godín revela cómo Diego Costa y leyendas del Atlético de Madrid solían hacer llorar a Giuliano Simeone en el vestuario
Las travesuras de la infancia forjaron el carácter
Las bromas pesadas en el vestuario por parte de los jugadores veteranos eran una parte habitual de la infancia de Giuliano cada vez que visitaba al equipo de su padre. El excapitán de Uruguay Godin recordó cómo la plantilla solía tomar al chico como objetivo de bromas salvajes. Aquel acoso constante ayudó a forjar el feroz espíritu de lucha que muestra hoy como extremo habitual del Atlético de Madrid y como internacional absoluto con Argentina.
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Recuerdan las lágrimas en el vestuario
El excentral recordó aquellos caóticos momentos en el vestuario durante una entrevista con el programa de radio español 'Radioestadio Noche'. Al hablar del crecimiento del delantero de 23 años, dijo: "Solíamos hacer llorar a Giuliano Simeone en el vestuario y ahora es un hombre".
Al recordar el trato duro que soportó el tercer hijo del entrenador Simeone, apodado 'El Cholo', añadió: "Giuliano entraba en el vestuario y Diego Costa lo tiraba al jacuzzi, lo metía en la bañera de hielo. Puro caos...".
Godin añadió: "Se iba llorando. 'Papá, papá, me pegan'. Y 'El Cholo' le decía: 'Pero si te encanta'. Y volvía enseguida; era un kamikaze".
La resiliencia impulsa la irrupción con el primer equipo
Esa actitud dura le ayudó a ir escalando posiciones después de dejar la cantera de River Plate en 2019, marcar 24 goles con el equipo reserva y superar una fractura de pierna durante su cesión en el Deportivo Alavés. Su trabajo duro le valió un puesto en el once inicial, un nuevo contrato hasta 2030 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y un viaje al Mundial de 2026. Esa misma garra ayudó en su día a Godin a ganar ocho títulos con el club, entre ellos una Liga y dos Europa League.
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El derbi madrileño pone a prueba la determinación
El Atlético ocupa la cuarta posición en La Liga con 13 puntos en sus seis primeros partidos de la temporada. Giuliano y sus compañeros afrontan ahora un desafío enorme cuando reciban el domingo a su rival ciudadano, el Real Madrid. Este derbi será su último partido antes de que el fútbol nacional se detenga por el parón internacional.
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