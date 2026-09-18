Diego Godín revela cómo Diego Costa y leyendas del Atlético de Madrid solían hacer llorar a Giuliano Simeone en el vestuario

El excentral recordó aquellos caóticos momentos en el vestuario durante una entrevista con el programa de radio español 'Radioestadio Noche'. Al hablar del crecimiento del delantero de 23 años, dijo: "Solíamos hacer llorar a Giuliano Simeone en el vestuario y ahora es un hombre".

Al recordar el trato duro que soportó el tercer hijo del entrenador Simeone, apodado 'El Cholo', añadió: "Giuliano entraba en el vestuario y Diego Costa lo tiraba al jacuzzi, lo metía en la bañera de hielo. Puro caos...".

Godin añadió: "Se iba llorando. 'Papá, papá, me pegan'. Y 'El Cholo' le decía: 'Pero si te encanta'. Y volvía enseguida; era un kamikaze".