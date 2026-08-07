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Diego Forlán, nombrado seleccionador interino de Uruguay mientras la Celeste pasa página tras el desastre del Mundial con Marcelo Bielsa
El legendario delantero acepta el cargo
Forlán ha asumido el cargo de seleccionador interino de Uruguay tras la salida de Bielsa después de una desastrosa campaña en el Mundial. El exdelantero, de 47 años, compaginará el puesto con sus actuales funciones al frente de la selección sub-20 del país de cara a las próximas fases de clasificación. Está previsto que dirija a Uruguay en una serie de amistosos otoñales mientras la federación busca a un sucesor permanente, que se espera que asuma el cargo a finales de 2026 o principios de 2027.
- AFP
Una campaña desastrosa provoca un cambio
La decisión de la federación de nombrar a Forlan llega después de que Uruguay sufriera una decepcionante eliminación en la fase de grupos del Mundial, al sumar solo dos puntos ante Cabo Verde y Arabia Saudí. El resultado marcó la segunda vez que Bielsa no logró alcanzar la fase eliminatoria en sus tres participaciones en un Mundial como entrenador. Aunque Uruguay promedió un 55 por ciento de posesión durante el torneo, esa estadística no fue suficiente para salvar la posición de Bielsa al frente del equipo.
La escasa experiencia pone a prueba las credenciales
Forlán asume el cargo de entrenador con una experiencia limitada en los banquillos, ya que solo ha dirigido a Peñarol y Atenas desde su retirada del fútbol. Sin embargo, sigue siendo una figura muy venerada en Uruguay tras una brillante carrera como jugador en la que marcó 36 goles en 112 internacionalidades, además de ganar el Balón de Oro en el Mundial de 2010. El icono nacional espera ahora inspirar desde el banquillo a las estrellas europeas de la selección absoluta.
- ZUMA Press Wire
La prueba de fuego del otoño espera
La primera prueba de Forlán con la selección absoluta llegará cuando Uruguay se enfrente a Japón en un amistoso el 24 de septiembre. Además de reconstruir el equipo absoluto, el técnico también deberá centrarse en guiar a la selección sub-20 al Mundial sub-20 del próximo año a través de la fase de clasificación sudamericana de principios de 2027. Su liderazgo será puesto a prueba mientras intenta devolver el orgullo a la selección nacional en el escenario global.
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