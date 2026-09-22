Diego Forlán ha comenzado oficialmente su etapa como seleccionador interino de Uruguay, al frente de Uruguay para una próxima gira amistosa de tres partidos por Asia. Sin embargo, el legendario exdelantero afronta su primera prueba sin el centrocampista estrella Federico Valverde.

El centrocampista del Real Madrid fue descartado para el viaje tras sufrir una grave lesión de tobillo durante el derbi contra el Atlético de Madrid.

Forlán confirmó que los viajes de larga distancia corren el riesgo de empeorar la inflamación, lo que obliga a dejar fuera a Valverde para que permanezca en España y continúe con su rehabilitación.