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Diego Forlán inicia su etapa interina al frente de Uruguay mientras el lesionado Federico Valverde se pierde la gira por Asia
Forlán da un paso al frente mientras Uruguay inicia una nueva era sin Valverde
Diego Forlán ha comenzado oficialmente su etapa como seleccionador interino de Uruguay, al frente de Uruguay para una próxima gira amistosa de tres partidos por Asia. Sin embargo, el legendario exdelantero afronta su primera prueba sin el centrocampista estrella Federico Valverde.
El centrocampista del Real Madrid fue descartado para el viaje tras sufrir una grave lesión de tobillo durante el derbi contra el Atlético de Madrid.
Forlán confirmó que los viajes de larga distancia corren el riesgo de empeorar la inflamación, lo que obliga a dejar fuera a Valverde para que permanezca en España y continúe con su rehabilitación.
- Getty Images Sport
Forlán explica la decisión médica y llama a Martínez
Al hablar sobre la situación, Forlan reveló que el cuerpo médico controló el estado de Valverde hasta el último momento antes de decidir no asumir ningún riesgo físico. El técnico, de 47 años, subrayó la necesidad de proteger la salud a largo plazo del jugador por encima de su disponibilidad a corto plazo.
Para cubrir la vacante en el centro del campo, Forlan convocó al centrocampista de Palmeiras Emiliano Martinez como sustituto directo.
«El médico habló con Fede y obviamente siente algunas molestias», explicó Forlan. «Entendemos las circunstancias y tenemos que entender que la lesión podría inflamarse, especialmente con el viaje».
La reestructuración de la plantilla trae caras nuevas y regresos clave
Con Martínez viajando directamente para unirse a la selección, Forlán ha integrado una mezcla de talento fresco y figuras experimentadas para recuperar impulso tras una decepcionante campaña en el Mundial de 2026. Los jugadores sin internacionalidades Thiago Cardozo, Juan Rodriguez y Facundo Bernal lograron su primera inclusión.
La convocatoria también cuenta con los regresos de líderes veteranos, entre ellos Nahitan Nandez, Lucas Torreira y el defensa del Barcelona Ronald Araujo.
Forlán pretende evaluar el rendimiento colectivo e inculcar una mayor disciplina táctica en los próximos partidos.
- AFP
La gira de tres partidos pone a prueba la valía de Forlan a largo plazo como entrenador
Uruguay inicia su gira el jueves 24 de septiembre contra Japón en el Q&A Stadium Miyagi de Rifu. El equipo de Forlan viajará después para medirse a Corea del Sur en Seúl cuatro días más tarde, antes de cerrar la ventana internacional contra India en Calcuta el 6 de octubre.
Los resultados positivos podrían consolidar la posición de Forlan mientras Uruguay se prepara para la Copa América 2028 y el Mundial de 2030.
El técnico interino busca sentar unas bases ganadoras empezando en Japón.
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