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Diego Forlán, ídolo del Manchester United, reemplazará a Marcelo Bielsa como nuevo seleccionador de Uruguay
Comienza una nueva era para la Celeste
El técnico argentino renunció tras no cumplir las expectativas, dejando a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sin rumbo. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, busca ahora a una de las mayores leyendas del país.
Forlán, quien llevó a Uruguay a las semifinales del Mundial 2010 y al título de la Copa América 2011, es el elegido para enderezar el rumbo. En una reunión con el Consejo Ejecutivo de la AUF se definirá su doble rol: guiar a la sub-20 en el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán y asumir de forma interina la absoluta hasta marzo de 2027.
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Alonso explica la visión de Forlán
Alonso confirmó que las negociaciones siguen en curso y mostró su entusiasmo por recuperar la vasta experiencia de Forlán en el complejo de la selección. En declaraciones al programa «Polideportivo» de Teledoce, destacó que la trayectoria internacional del exfutbolista lo convierte en un activo clave para el desarrollo del fútbol uruguayo en este periodo de transición.
«Tenemos la oportunidad de incorporarlo a la selección sub-20. Su experiencia en los mejores equipos, su bagaje metodológico y su trayectoria como entrenador de Primera División lo convierten en un recurso valioso. Está ilusionado», explicó Alonso.
Situación provisional con futuro permanente
Aunque el contrato inicial cubre el ciclo sub-20 y un interinato con la absoluta, la AUF deja abierta la puerta a que Forlán se haga cargo de forma permanente según los resultados. La transición servirá para comprobar si el ídolo del United aguanta la presión de los grandes escenarios. El presidente lo ha dejado claro: esta doble función es una prueba para el legendario delantero.
Aunque otros candidatos como Marcelo Broli —que llevó a la sub-20 a la gloria en el Mundial 2023— aún están en liza, el impulso favorece a Forlán. «Contrataremos un seleccionador sub-20 que dirigirá los partidos de la absoluta. Luego evaluaremos», admitió Alonso.
- AFP
La fórmula del éxito de Scaloni
En Montevideo se compara el nombramiento de Forlán con el de Lionel Scaloni en Argentina. Ambos llegaron como interinos tras el Mundial 2018: Scaloni dirigió primero a las juveniles en torneos como L’Alcudia, se ganó la confianza de jugadores y federación, y acabó ganando un Mundial y dos Copas América. Forlán, exdelantero del Atlético de Madrid, aspira a seguir esa misma ruta tras dirigir previamente a Peñarol y Atenas en Uruguay.
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