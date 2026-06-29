En «La Casa del Kun» de ESPN, Forlán —excompañero en el Manchester United y Balón de Oro del Mundial 2010— afirmó que la poca movilidad de Ronaldo facilita el trabajo a los defensas. Aunque sigue siendo letal en el área, su falta de desplazamientos impide que Portugal abra el campo y genere espacios para sus creadores.

«Hablo como delantero: el problema es que Cristiano está en el centro, es como es, está ahí como número 9 y se queda ahí para aprovechar la portería, porque ya no sale a buscar el balón, pero acaba condicionando a Portugal», explicó Forlán. «Es la típica situación en la que solíamos decir: “Me quedo aquí porque estoy cerca de la portería para marcar”, pero no te das cuenta de que acabas perjudicando a tu equipo porque los dos centrales se quedan ahí, no se mueven. Los centrales se quedan quietos, uno se convierte en punto de referencia y el otro queda fuera de juego. No tienes a nadie que pueda llegar hasta ti porque empiezas a cerrar ese espacio».