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Diego Forlán afirma que Cristiano Ronaldo está perjudicando las aspiraciones de Portugal en el Mundial, según una sincera valoración de su excompañero en el Manchester United
Irregularidad en la fase de grupos
La actuación de Ronaldo en la fase de grupos del Mundial 2026 ha mostrado dos caras. Tras un debut irregular en el empate ante la República Democrática del Congo, el astro del Al-Nassr marcó dos goles en la goleada 5-0 sobre Uzbekistán y afirmó que había «vuelto» a su mejor nivel. Pero otra actuación discreta en el posterior empate contra Colombia reavivó la duda: ¿es positivo que siga en el once?
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Forlán: Ronaldo, el cuello de botella del ataque de Portugal
En «La Casa del Kun» de ESPN, Forlán —excompañero en el Manchester United y Balón de Oro del Mundial 2010— afirmó que la poca movilidad de Ronaldo facilita el trabajo a los defensas. Aunque sigue siendo letal en el área, su falta de desplazamientos impide que Portugal abra el campo y genere espacios para sus creadores.
«Hablo como delantero: el problema es que Cristiano está en el centro, es como es, está ahí como número 9 y se queda ahí para aprovechar la portería, porque ya no sale a buscar el balón, pero acaba condicionando a Portugal», explicó Forlán. «Es la típica situación en la que solíamos decir: “Me quedo aquí porque estoy cerca de la portería para marcar”, pero no te das cuenta de que acabas perjudicando a tu equipo porque los dos centrales se quedan ahí, no se mueven. Los centrales se quedan quietos, uno se convierte en punto de referencia y el otro queda fuera de juego. No tienes a nadie que pueda llegar hasta ti porque empiezas a cerrar ese espacio».
Consejos para un icono del Manchester United
Con jugadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão, el uruguayo cree que un pequeño ajuste en la mentalidad de Ronaldo liberaría el potencial ofensivo del equipo.
Forlán aconsejó a su excompañero de Old Trafford: «Si se abre a las bandas, el resto podrá sumarse y él también participará más. Ahí falla Portugal: todo acaba yendo hacia un solo lado y se crea un embudo. No es un problema, solo hay que hacérselo entender: “Muévete, sal de ahí para que puedas hacer algo”».
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La encrucijada de Ronaldo en el Mundial
Portugal ya está en octavos y la presión sobre Roberto Martínez para gestionar a su capitán crece. Ronaldo sigue marcando, pero su estancamiento preocupa ante rivales de élite que pueden frenar un ataque previsible. Se duda si el cinco veces Balón de Oro adaptará su juego a estas alturas de carrera. Ya en dieciseisavos, ante Croacia, Portugal podría necesitar que su mejor jugador de la historia deje de ser un punto fijo y empiece a generar los espacios que el equipo urge.