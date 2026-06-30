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Erling HaalandGetty Images

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Dieciseisavos de final del Mundial 2026: Costa de Marfil - Noruega EN DIRECTO

Noruega
Ivory Coast vs Noruega
Ivory Coast
World Cup

Sigue con nosotros EN DIRECTO los octavos de final del Mundial.

Octavos de final

Costa de Marfil-Noruega

Goleadores:


Noruega, con Erling Braut Haaland, arranca su camino en la fase eliminatoria del Mundial 2026. Tras superar a Alemania y Holanda en la fase de grupos, el equipo de Stale Solbakken se mide a la peligrosa Costa de Marfil de Emerse Fae enlos dieciseisavos de final, este lunes a las 19:00 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El ganador se medirá a Brasil el domingo 5 de julio a las 22:00. Los escandinavos llegaron segundos tras Francia en su grupo, con dos triunfos y una caída; los marfileños también fueron segundos tras Alemania, con igual balance.




  • LOS OBJETIVOS Y LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS:

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  • EL MARCADOR:

    Costa de Marfil - Noruega

    Goleadores:


    COSTA DE MARFIL (4-1-4-1): Fofana; Doué, Kossounou, Ousmane Diomandé, Konan; Sangaré; Diallo, Kessié, Oulai, Y. Diomandé; Pepe. Seleccionador: Faé

    NORUEGA (4-3-3): Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Seleccionador: Solbakken


    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias:

    Árbitro: J. Valenzuela (VEN)


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