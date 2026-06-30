Dieciseisavos de final del Mundial 2026: Costa de Marfil - Noruega EN DIRECTO

Octavos de final

Costa de Marfil-Noruega

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Noruega, con Erling Braut Haaland, arranca su camino en la fase eliminatoria del Mundial 2026. Tras superar a Alemania y Holanda en la fase de grupos, el equipo de Stale Solbakken se mide a la peligrosa Costa de Marfil de Emerse Fae enlos dieciseisavos de final, este lunes a las 19:00 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El ganador se medirá a Brasil el domingo 5 de julio a las 22:00. Los escandinavos llegaron segundos tras Francia en su grupo, con dos triunfos y una caída; los marfileños también fueron segundos tras Alemania, con igual balance.











