A pesar de dirigir a la subcampeona del Mundial 2022 y contar con una de las plantillas más prometedoras, Deschamps cedió oficialmente el papel de “favorita” a España. El seleccionador francés, al iniciar su camino hacia una nueva gloria, afirmó que otra potencia europea es hoy el referente mundial.

En la rueda de prensa previa al partido, afirmó: «Si hay un equipo favorito, ese es España, aunque Francia aspira legítimamente al título. Queda un largo camino. Francia tiene potencial de primer nivel, incluso con una plantilla renovada. No pienso que seamos más fuertes que los demás, pero la clara favorita es España, de eso no tengo duda».