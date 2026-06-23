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Didier Deschamps pide a los críticos de Ousmane Dembélé que «le dejen en paz», tras ver al extremo francés marcar su primer gol en el Mundial
Deschamps responde a los críticos de Dembélé
Tras la victoria por 3-0 ante Irak el martes, Deschamps defendió a su extremo. El técnico bromeó con la prensa tras el partido sobre el duro trato que recibió Dembélé tras el 3-1 contra Senegal del 16 de junio.
En ese encuentro disputó 80 minutos sin completar regate ni disparar a puerta antes de ser reemplazado por Bradley Barcola. El seleccionador declaró: «Quizá ahora vosotros [los periodistas] dejéis de meteros con él y busquéis otro objetivo. No ha habido ningún problema; solo se está adaptando a un sistema distinto al que juega el resto del año. Cuando esté en buena forma física, solo necesitará algunos ajustes».
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El seleccionador de Francia explica su confianza absoluta
Deschamps, campeón del mundo en 2018, destacó en la rueda de prensa por qué Dembélé sigue siendo clave: ha jugado 61 partidos con Francia y marcado ocho goles. El técnico elogió su mentalidad y afirmó que, pese a los rumores, confía plenamente en él.
Deschamps explicó: «Tiene mi confianza y él lo sabe. No duda de sí mismo, pero era importante que hoy mostrara su capacidad, porque es un jugador decisivo. Si no la ha demostrado antes es por algunas rachas bajas. Está en la selección desde 2018, aunque a menudo salía desde el banquillo. Su actuación de hoy le viene bien a él y, sobre todo, a la selección".
Un hito histórico para la estrella del París Saint-Germain
Dembélé brilló ante Irak: en 68 minutos dio tres pases clave, robó un balón a Basil y asistió a Mbappé. Diez minutos después marcó su primer gol en un gran torneo: controló un pase en profundidad de Michael Olise y definió en el mano a mano. Con el París Saint-Germain ya había ganado las Champions de 2025 y 2026, y ahora calló críticas con su actuación.
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¿Qué les depara el futuro a Francia y a Dembélé?
Francia se prepara para el decisivo partido de la fase de grupos contra Noruega. Ambos equipos tienen seis puntos tras dos victorias. El encuentro definirá el primer puesto del grupo. Dembélé, liberado de la presión de marcar, podría ser clave para que Francia cierre la fase con un balance impecable.