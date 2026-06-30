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William Saliba France 2026 World CupGetty
Moataz Elgammal

Traducido por

Didier Deschamps no está preocupado por el dolor de espalda de William Saliba, pese a que el defensa francés se haya perdido algunos entrenamientos

W. Saliba
Francia
World Cup
Francia vs Suecia
D. Deschamps
Suecia

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, asegura que no le preocupa la lesión de espalda de William Saliba de cara al partido de dieciseisavos del Mundial contra Suecia. El defensa del Arsenal admite no estar al 100 % y haber faltado a algunos entrenamientos para recuperarse, pero Deschamps cree que está listo para liderar la defensa de Les Bleus en Nueva York.

  • Deschamps resta importancia a los temores por las lesiones

    Deschamps habló con la prensa en Nueva York para aclarar la situación de Saliba, quien se perdió el último partido de la fase de grupos contra Noruega por un problema persistente en la espalda.

    Sin embargo, el seleccionador ofreció noticias tranquilizadoras de cara al decisivo partido del martes: «William está bien. Si está al 99 %, no hay problema; puede jugar con libertad, como en los dos primeros partidos».

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    Se ha puesto en marcha un programa de recuperación a medida

    Aunque Deschamps es optimista, el cuerpo médico y técnico de Francia aplica un protocolo para dosificar a Saliba.

    El plan busca aliviar ciertas exigencias físicas, por lo que se decidió que descansara en el tercer partido de la fase de grupos tras las dos victorias iniciales.

    Adrien Rabiot lo destacó: «Es esencial para nuestro equipo. Se ve obligado a dosificarse, a saltarse sesiones de entrenamiento para recuperarse. Espero que pueda seguir el ritmo, porque sé que no es sencillo».

  • Un pilar defensivo imprescindible

    Saliba se ha consolidado como titular con Deschamps, formando una sólida pareja defensiva con Upamecano desde la Euro 2024. Francia venció a Senegal 3-1 e Irak 3-0 con ellos en la zaga.

    Deschamps elogió al defensa y confirmó que su problema de espalda es antiguo: «Tiene este problema que no es de hoy. Es un auténtico defensa, bueno en el uno contra uno y bastante rápido. Además, destaca por su inteligencia y dominio del juego. Es un jugador que transmite seguridad a sus compañeros». Saliba ha sido titular habitual en el Arsenal esta temporada, disputando 50 partidos que han contribuido a que el equipo se alzara con el título de la Premier League.

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    ¿Y ahora qué?

    El cuerpo técnico de Francia confía en que Saliba supere el resto del torneo sin agravar su lesión de espalda. Tras una campaña exigente, mantener su forma física al 99 % es clave. Se espera que vuelva al once titular contra Suecia en la ronda de 32. Si Francia avanza, enfrentará a Paraguay en octavos, tras la sorpresiva eliminación de Alemania a manos de la selección sudamericana.

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