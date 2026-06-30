Didier Deschamps no está preocupado por el dolor de espalda de William Saliba, pese a que el defensa francés se haya perdido algunos entrenamientos

Deschamps habló con la prensa en Nueva York para aclarar la situación de Saliba, quien se perdió el último partido de la fase de grupos contra Noruega por un problema persistente en la espalda.

Sin embargo, el seleccionador ofreció noticias tranquilizadoras de cara al decisivo partido del martes: «William está bien. Si está al 99 %, no hay problema; puede jugar con libertad, como en los dos primeros partidos».