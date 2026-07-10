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Didier Deschamps confirma los temores sobre la lesión de Kylian Mbappé y explica su sustitución ante Marruecos
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Los Bleus se clasifican
Francia se clasificó para las semifinales del Mundial tras vencer 2-0 a Marruecos en Boston. El equipo de Deschamps sufrió en la primera parte cuando Yassine Bounou detuvo un penalti de Mbappé. El delantero se redimió con el 1-0 en el 60’, y Ousmane Dembélé amplió la ventaja, aunque el capitán salió lesionado en el 77’ con hielo en el tobillo derecho.
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Deschamps explica los cambios de última hora
Tras el partido, Deschamps explicó el estado físico de su capitán —que ha llevado a Francia a tres semifinales consecutivas del Mundial— y los motivos de sus cambios finales. Confirmó que su delantero estrella tenía un pequeño problema en el tobillo y elogió la disposición de los suplentes para marcar la diferencia.
El campeón del mundo en 2018 declaró a M6: «Kylian tenía un pequeño problema en el tobillo; sentía algo de dolor. Manu [Kone] recibió un golpe en la rodilla y tenía calambres. Pero Warren [Zaire-Emery] rindió muy bien cuando entró, así que eso es estupendo. Todos deben estar listos. Quienes no juegan siguen apoyando al grupo».
Sobre la victoria, añadió: «Tres semifinales seguidas es un gran resultado, pero parece lógico. Tengo grandes jugadores. Hoy fue complicado: fallamos un penalti y varias ocasiones, pero Kylian reaccionó bien y marcó. Estamos donde queríamos. Ahora toca recuperarnos y analizar al próximo rival [el viernes, España o Bélgica]».
El entrenador francés elogia la emoción mostrada
Deschamps admitió que alcanzar las semifinales por tercer torneo consecutivo es un momento extraordinario para el público francés. El seleccionador subrayó la necesidad de mantener la concentración del equipo para cumplir su objetivo en este gran torneo.
El excentrocampista defensivo añadió: «Esa es la belleza del deporte y del fútbol: creamos emociones y las compartimos. Me imagino que habrá mucha pasión en Francia, aunque aquí estemos en nuestra propia burbuja. Los jugadores tienen el deber de hacer todo lo posible para llegar lo más lejos posible. Este es un paso importante, y volvemos a estar entre los cuatro finalistas».
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Los favoritos se preparan para las semifinales
Francia se centra en la semifinal del martes en Dallas, donde enfrentará al ganador de España o Bélgica. El susto por Mbappé fue leve: se le vio saltando tras la sexta victoria de Les Bleus. Con 16 goles, los europeos siguen como favoritos al título.
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