Didier Deschamps confirma los temores sobre la lesión de Kylian Mbappé y explica su sustitución ante Marruecos

Tras el partido, Deschamps explicó el estado físico de su capitán —que ha llevado a Francia a tres semifinales consecutivas del Mundial— y los motivos de sus cambios finales. Confirmó que su delantero estrella tenía un pequeño problema en el tobillo y elogió la disposición de los suplentes para marcar la diferencia.

El campeón del mundo en 2018 declaró a M6: «Kylian tenía un pequeño problema en el tobillo; sentía algo de dolor. Manu [Kone] recibió un golpe en la rodilla y tenía calambres. Pero Warren [Zaire-Emery] rindió muy bien cuando entró, así que eso es estupendo. Todos deben estar listos. Quienes no juegan siguen apoyando al grupo».

Sobre la victoria, añadió: «Tres semifinales seguidas es un gran resultado, pero parece lógico. Tengo grandes jugadores. Hoy fue complicado: fallamos un penalti y varias ocasiones, pero Kylian reaccionó bien y marcó. Estamos donde queríamos. Ahora toca recuperarnos y analizar al próximo rival [el viernes, España o Bélgica]».