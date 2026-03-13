Dida sorprende: «En la Serie A, el nivel de los porteros es más alto hoy que cuando yo jugaba»

El brasileño Dida, ex portero de la selección brasileña y del Milan, donde jugó entre 2002 y 2010, con un total de 302 partidos, un Scudetto y dos Champions League, habla con Repubblica. A continuación, los fragmentos más interesantes de la entrevista.

Dida, ¿su Milan reabrió el campeonato el domingo?

«Creo que el Inter sigue siendo favorito, es un gran equipo. El Milan debe seguir jugando sus partidos, con el objetivo de mantenerse entre los cuatro primeros. Por supuesto, quedan muchos partidos. Todo puede pasar».

El Milan de Allegri ha ganado dos derbis: ¿es justa la diferencia de 7 puntos con el Inter?

«La diferencia es fruto de los tropiezos con los equipos medianos y pequeños. Ha demostrado contra los grandes que es fuerte, que está a la altura. Como ha ocurrido dos veces con el Inter. Pero ese nivel hay que mantenerlo en todos los partidos. Hoy podría haber estado más cerca de la cima».