Dida sorprende: «En la Serie A, el nivel de los porteros es más alto hoy que cuando yo jugaba»

El ex portero del Milan: «¿El Scudetto? Todo puede pasar».

El brasileño Dida, ex portero de la selección brasileña y del Milan, donde jugó entre 2002 y 2010, con un total de 302 partidos, un Scudetto y dos Champions League, habla con Repubblica. A continuación, los fragmentos más interesantes de la entrevista. 

Dida, ¿su Milan reabrió el campeonato el domingo?

«Creo que el Inter sigue siendo favorito, es un gran equipo. El Milan debe seguir jugando sus partidos, con el objetivo de mantenerse entre los cuatro primeros. Por supuesto, quedan muchos partidos. Todo puede pasar».

El Milan de Allegri ha ganado dos derbis: ¿es justa la diferencia de 7 puntos con el Inter?

«La diferencia es fruto de los tropiezos con los equipos medianos y pequeños. Ha demostrado contra los grandes que es fuerte, que está a la altura. Como ha ocurrido dos veces con el Inter. Pero ese nivel hay que mantenerlo en todos los partidos. Hoy podría haber estado más cerca de la cima». 

  • ¿Maignan es uno de los mejores porteros de Europa?

    «Sí, también por su constancia. Después pondría a Donnarumma. Otro que me gusta es Raya, del Arsenal».

    ¿El nivel medio de la Serie A es más alto o más bajo que cuando usted jugaba?

    «Creo que es más alto. Solo que ahora se juega de forma diferente a como se jugaba en mi época. El portero tiene una mayor responsabilidad: se le pide que sepa jugar con los pies, que tenga visión de juego y, por supuesto, que pare y dirija a la defensa. Por eso es difícil hacer comparaciones entre épocas diferentes. De todos modos, Maignan, Svilar y Carnesecchi están demostrando ser los mejores de la liga».

    Ancelotti dirigirá a Brasil en el Mundial: ¿habéis hablado?

    «No, no recientemente, pero él sabe que soy su aficionado. Me alegro de verlo al frente de la Seleçao, es un gran entrenador y una persona maravillosa, espero que vuelva a llevar a Brasil a lo más alto. Tiene una capacidad increíble para crear un grupo con una mentalidad fuerte y ganadora, es el hombre adecuado».

    Entonces, ¿quién ganará el Mundial?

    «Brasil».

    Italia podría no llegar.

    «Espero que no sea así. Vuestra selección tiene una gran historia, siempre debería estar en las fases finales de un torneo así. Sin los Azzurri, el Mundial perdería parte de su encanto».

