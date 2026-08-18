Según De Telegraaf, el entrenador del NEC, Schreuder, ha ofrecido una valoración sincera y sin filtros sobre las recientes transformaciones en De Goffert inspiradas en la Champions League. Mientras el club se prepara para la competición europea de élite, los ajustes necesarios en el estadio han traído algunos problemas imprevistos para el cuerpo técnico.

Schreuder admitió que no está del todo "hoteldebotel" con las amplias modificaciones realizadas en el estadio del club. Los cambios logísticos necesarios para cumplir con los estrictos estándares del torneo han alterado claramente la rutina en la base de entrenamiento.