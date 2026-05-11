En un giro sorpresivo, Advocaat, de 78 años, regresa al banquillo de Curazao tras dejar el cargo en febrero por motivos familiares. La mejoría de su hija facilitó su retorno.

Sustituye a Fred Rutten, quien cedió el cargo para que el exseleccionador de Holanda retome su proyecto.

Su regreso se produce tras la presión de la plantilla y de patrocinadores, que querían al técnico que les clasificó al frente del equipo en la fase final. Advocaat estará en el banquillo el 14 de junio en Houston, cuando Curazao debute ante Alemania, para supervisar la culminación de su trabajo.



