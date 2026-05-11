AFP
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Dick Advocaat regresa como seleccionador de Curazao tres meses después de dimitir, mientras que su exequipo, Holanda, está a punto de batir un récord en el Mundial
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Una remontada espectacular del Pequeño General
En un giro sorpresivo, Advocaat, de 78 años, regresa al banquillo de Curazao tras dejar el cargo en febrero por motivos familiares. La mejoría de su hija facilitó su retorno.
Sustituye a Fred Rutten, quien cedió el cargo para que el exseleccionador de Holanda retome su proyecto.
Su regreso se produce tras la presión de la plantilla y de patrocinadores, que querían al técnico que les clasificó al frente del equipo en la fase final. Advocaat estará en el banquillo el 14 de junio en Houston, cuando Curazao debute ante Alemania, para supervisar la culminación de su trabajo.
El poder de los jugadores y la influencia de los patrocinadores
El regreso del «Pequeño General» se debió en gran medida a los internacionales de Curazao. Tras perder dos amistosos en marzo contra China y Australia, el comité de jugadores llamó al presidente de la federación, Gilbert Martina, y expresó su preferencia por los métodos de Advocaat sobre los de Rutten.
La transición al equipo técnico ampliado de Rutten, con varios asistentes y personal médico nuevos, les había resultado complicada.
Además, Atilay Uslu, dueño del principal patrocinador, Corendon, respaldó a los jugadores y amenazó con retirar casi un millón de euros de financiación anual si no se reemplazaba al técnico.
Aunque la FFK insistió en que Rutten seguiría, el malestar de los jugadores y la amenaza de perder el patrocinio hicieron insostenible su continuidad.
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Fred Rutten dimite
Ante un entorno insostenible a solo unas semanas del inicio del torneo, Rutten confirmó su marcha este fin de semana. El exentrenador del PSV y del Schalke reconoció que el ambiente ya no era propicio para el éxito profesional.
Rutten iba a anunciar esta semana en Willemstad la lista definitiva para el Mundial, pero no subió al avión desde Ámsterdam tras tomar su decisión.
En un comunicado, lamentó lo ocurrido pero afirmó que marcharse era lo mejor para el equipo: «No debe haber un clima que dañe las relaciones profesionales sanas dentro del equipo o del cuerpo técnico. Por lo tanto, dimitir es la decisión correcta. El tiempo es esencial y Curazao debe seguir adelante. Lamento cómo han salido las cosas, pero les deseo lo mejor a todos».
Nos espera un Mundial que batirá récords
Al volver al mando, Advocaat, de 78 años, puede convertirse en el seleccionador más veterano en dirigir un equipo en una fase final del Mundial, superando el récord de Otto Rehhagel.
Él mismo reconoce que siempre estuvo disponible y que la iniciativa de su regreso partió de los jugadores a los que ya llevó a la clasificación.