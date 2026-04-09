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Dicen que el Arsenal ya podría haber ganado la Premier League si hubiera fichado a un delantero de la Bundesliga en lugar de a Viktor Gyokeres
Smicer cuestiona la elección ofensiva de Arteta
La decisión del Arsenal de invertir fuerte en Gyokeres ha sido cuestionada por el exganador de la Liga de Campeones Smicer. El sueco llegó al Emirates procedente del Sporting de Lisboa en un fichaje de 64 millones de libras, pero su primera temporada ha abierto el debate sobre su eficacia ante la portería.
Aunque ha mostrado más regularidad en la segunda parte del curso, sus dificultades iniciales alimentaron la sensación de falta de puntería en el ataque gunner. Smicer cree que un ariete con otro perfil, llegado de la Bundesliga, habría sido la pieza que completaba el rompecabezas de Arteta.
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El rematador por excelencia
Smicer, ex del Liverpool y de la selección checa, afirma que Schick, del Bayer Leverkusen, tiene más calidad técnica que Gyokeres. A pesar de las lesiones musculares de Schick, cree que si los Gunners lo hubieran fichado ya habrían ganado el título.
«Schick es un goleador clásico: dentro del área es muy inteligente y remata desde cualquier ángulo con una izquierda excelente. Lástima sus lesiones musculares. Si el Arsenal lo hubiera fichado en vez de Gyokeres, quizá ya habrían ganado la Premier», dijo a BetVictor.
«Un rematador mucho mejor»
Aunque el Arsenal lidera la Premier League con nueve puntos de ventaja, han surgido críticas. Gyokeres ha marcado 17 goles en 44 partidos, pero solo cinco en liga en sus primeros seis meses, lo que genera dudas. Schick, en cambio, ha anotado 16 goles en 35 encuentros.
Smicer reafirmó su valoración y sugirió que el instinto de Schick habría aprovechado mejor las ocasiones del Arsenal: «Con las mismas ocasiones, habría marcado muchos más goles. Estoy seguro, es un rematador mucho mejor. Aún así, me gustaría verlo en la Premier League».
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¿Y ahora qué?
Con nueve puntos de ventaja en la liga y un 1-0 ante el Sporting de Lisboa en la ida de cuartos de la Champions, el equipo de Arteta podría vivir una temporada histórica, aunque su ataque aún preocupa. Los Gunners reciben al Bournemouth este fin de semana y luego visitarán al Sporting.