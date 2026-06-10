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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

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Dibu Martínez se ha decantado por la Juventus: qué falta para cerrar el acuerdo, sale a la luz la valoración del Aston Villa

Fichajes
Damián Martínez
Juventus
Aston Villa

¿Cómo avanzan las negociaciones para darle un nuevo portero titular a Luciano Spalletti?

La Juventus ha elegido a Emiliano “Dibu” Martínez como su próximo portero titular. La Vecchia Signora ha acelerado las negociaciones tras la petición del técnico Luciano Spalletti de reforzar la portería con un guardameta experimentado y líder, cualidades que posee el número uno de la selección de Scaloni y que está listo para demostrar en la Serie A.

Tras varios contactos y un acuerdo casi total sobre los términos contractuales, la Juventus solo debe pactar el traspaso con el Aston Villa, dueño de sus derechos.

¿Qué falta para el acuerdo? Definir el valor del traspaso.

  • Dibu Martínez ha elegido la Juventus.

    Según Matteo Moretto en el canal deYouTube de Fabrizio Romano, Dibu Martínez y la Juventus ya tienen un acuerdo casi cerrado. Solo faltan pequeños detalles del contrato de tres años que la Vecchia Signora negocia con el entorno del portero, quien jugará el próximo Mundial con Argentina.

    Elportero ya aceptó y quiere fichar por los bianconeri, con un principio de acuerdo para un contrato de tres años.

    Ahora resta negociar con el Aston Villa, que valora a su portero titular.

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  • ¿QUÉ FALTA PARA TERMINAR?

    Según Moretto, el Aston Villa quiere traspasar a Martínez tras varias temporadas juntos.

    Ahora se negocia la operación, pues es necesario un acuerdo entre ambos clubes. Los Villans lo valoran en unos 15 millones de euros, mientras que la Juventus, con la ayuda del agente del arquero, presiona para bajar la cifra por debajo de los 10 millones.

    Aún hay diferencia en la valoración, pero no mucha: la Juventus quiere cerrar el fichaje de DibuMartínez y llegar a un acuerdo total cuanto antes.