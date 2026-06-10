Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

Traducido por

¿Dibu Martínez al Juventus? El Aston Villa se cubre y sigue a Suzuki, del Parma

Aston Villa
Z. Suzuki
Damián Martínez
Fichajes
Parma Calcio 1913
Juventus

Hay que estar atentos a lo que pueda pasar en el eje Londres-Turín.

El Parma sigue de cerca las negociaciones entre Emiliano Martínez y la Juventus, no para sumarse a la puja, sino para evaluar cómo afectarán al mercado de fichajes del equipo ducal, especialmente al portero japonés Zion Suzuki.

  • ¿SUZUKI, EL POST DE DIBU?

    Cuando no ha estado lesionado, Suzuki ha sido uno de los mejores. Según Fabrizio Romano, el Aston Villa lo incluye en la lista de posibles sustitutos de Dibu Martínez, en caso de que este fiche por la Juventus. También figura James Trafford, del Manchester City.

    • Anuncios

  • Dibu-Juve, la situación

    El Aston Villa está dispuesto a vender a Martínez y negocia con la Juventus para fijar el traspaso. Los Villans lo valoran en unos 15 millones de euros, mientras que la Juventus, con la ayuda del agente del arquero, presiona para bajar la cifra por debajo de los 10 millones.

    Aún hay diferencia en la valoración, pero la Juventus quiere cerrar el fichaje cuanto antes.


    Mientras, el Besiktas, dirigido por Vincenzo Italiano, se interesa por Michele Di Gregorio, quien deja la Juventus, como alternativa a Elia Caprile, del Cagliari, también seguido por el Feyenoord.