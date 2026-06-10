El Parma sigue de cerca las negociaciones entre Emiliano Martínez y la Juventus, no para sumarse a la puja, sino para evaluar cómo afectarán al mercado de fichajes del equipo ducal, especialmente al portero japonés Zion Suzuki.
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¿Dibu Martínez al Juventus? El Aston Villa se cubre y sigue a Suzuki, del Parma
¿SUZUKI, EL POST DE DIBU?
Cuando no ha estado lesionado, Suzuki ha sido uno de los mejores. Según Fabrizio Romano, el Aston Villa lo incluye en la lista de posibles sustitutos de Dibu Martínez, en caso de que este fiche por la Juventus. También figura James Trafford, del Manchester City.
Dibu-Juve, la situación
El Aston Villa está dispuesto a vender a Martínez y negocia con la Juventus para fijar el traspaso. Los Villans lo valoran en unos 15 millones de euros, mientras que la Juventus, con la ayuda del agente del arquero, presiona para bajar la cifra por debajo de los 10 millones.
Aún hay diferencia en la valoración, pero la Juventus quiere cerrar el fichaje cuanto antes.
Mientras, el Besiktas, dirigido por Vincenzo Italiano, se interesa por Michele Di Gregorio, quien deja la Juventus, como alternativa a Elia Caprile, del Cagliari, también seguido por el Feyenoord.