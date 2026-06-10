El Aston Villa está dispuesto a vender a Martínez y negocia con la Juventus para fijar el traspaso. Los Villans lo valoran en unos 15 millones de euros, mientras que la Juventus, con la ayuda del agente del arquero, presiona para bajar la cifra por debajo de los 10 millones.

Aún hay diferencia en la valoración, pero no mucha: la Juventus quiere cerrar el fichaje de Dibu Martínez y llegar a un acuerdo total cuanto antes.