El joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años, firmó una actuación excepcional en su primer partido con el primer equipo del Barcelona, al marcar los dos goles de su equipo en el amistoso ante el Birmingham City.
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Diario británico: Hamza Abdelkarim, la apuesta secreta de Flick para la nueva temporada
Elogio de Flick
Según el diario británico The Athletic, Hans Flick declaró en la sala de prensa tras el partido amistoso entre el Birmingham City y el Barcelona: "Hamza Abdelkarim es extremadamente humilde".
La veracidad de estas declaraciones del técnico alemán quedó confirmada en menos de 5 minutos.
El Barcelona disputó su primer partido ante su afición esta temporada, que terminó con empate a dos goles tras el final del tiempo reglamentario, antes de que el Birmingham City se llevara el duelo en la tanda de penaltis, en un encuentro en el que Hamza Abdelkarim marcó los dos goles del Barça.
El delantero egipcio esperó a los medios de comunicación en una de las esquinas del campo tras el final del partido, donde bromeó con los periodistas sobre los rumores que hablaban de que había compartido habitación con Mohamed Salah durante la Copa del Mundo.
Hamza Abdelkarim dijo con una sonrisa tímida y negando con la cabeza: "¿La misma habitación? ¡No!".
El jugador de 18 años respondió al comentario de un periodista sobre lo impresionante que era haber marcado dos goles en su primer partido con el primer equipo, diciendo: "Me ayudó todo el equipo, fue un esfuerzo colectivo".
El sistema de megafonía interna del estadio interrumpió las palabras del jugador con un sonido fuerte, lo que le obligó a detenerse, y dijo entre risas: "¡Me han salvado!", dejando claro así que hablar con los medios de comunicación, y no el partido en sí, fue la parte más difícil de aquella velada para él.
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Una apuesta habitual
El transcurso de los acontecimientos demostró la veracidad de las palabras de Hansi Flick, ya que la humildad de Hamza Abdelkarim parece tan evidente como su corta edad, algo que se refleja en algunas huellas de acné en sus mejillas y en una tímida sonrisa característica de alguien no habituado a ser el centro de atención de los medios de comunicación.
El joven jugador mantuvo su humildad sin cambios a lo largo de los últimos ocho meses, pese a su fichaje por el Barcelona, a haber alcanzado el hito de convertirse en el jugador más joven en representar a la selección de Egipto en un Mundial, además de haber marcado un doblete con el primer equipo de su nuevo club.
El Barcelona empezó el pasado mes de enero a asumir una realidad que era inevitable que afrontara al final de la temporada: la marcha de Robert Lewandowski, lo que dejaría al equipo ante opciones limitadas en la posición de delantero centro.
El Barça recurre a su carta ganadora cuando se enfrenta a restricciones económicas o a opciones limitadas, que consiste en echar mano de los jugadores de la academia de fútbol del club, La Masia, donde estos jugadores son entrenados para asimilar el estilo de juego del Barcelona desde pequeños, adaptarse a la presión de los continuos procesos de selección por los que pasan desde la infancia y ofrecer resultados inmediatos al primer equipo.
La crisis de La Masia
El problema radica en que la academia de La Masia produce muy pocos delanteros centro, y el último en dejar huella con el primer equipo fue Marc Guiu, que se marchó a las filas del Chelsea en 2024.
Buscar fuera de las fronteras se convirtió en algo más necesario, cuando el director deportivo Deco y el equipo de ojeadores detectaron al talentoso Hamza Abdelkarim durante la Copa Mundial Sub-17 en noviembre de 2025, y se movieron para ficharlo.
Este fichaje es del tipo que prefiere la directiva del club, pues no es costoso y presenta prometedoras posibilidades para reforzar al primer equipo, y en caso de que no funcione, su condición de una de las jóvenes promesas de la academia del Barcelona garantiza mantener su valor de mercado en una futura reventa, lo que lo convierte en un fichaje de bajo riesgo con altos rendimientos potenciales.
Su hermano publicó una foto que los reunía en su infancia a través de las redes sociales, comentándola así: "Del club de nuestra familia al club de nuestros sueños", donde Youssef vestía la camiseta del Barcelona, mientras que Hamza llevaba la del Al Ahly egipcio.
El joven delantero firmó los contratos de su incorporación al Barcelona en febrero a modo de cesión inicial procedente del Al Ahly, para jugar en las filas del equipo juvenil, y a pesar de que su debut se retrasó por problemas con el visado, hizo su primera aparición en marzo, marcando un gol en el partido que terminó con empate a dos goles ante el Huesca Sub-19, para cerrar la temporada con 6 goles en 11 partidos, contribuyendo a que el equipo juvenil del Barcelona, el Juvenil A, se coronara con el título de la liga Sub-19.
El fichaje del delantero egipcio provocó un gran revuelo dentro y fuera de los pasillos del club.
- Action Plus
Un hat-trick llamativo
La última jornada de la liga juvenil fue testigo de una destacada actuación de Hamza Abdelkarim, quien marcó un triplete de tres goles en apenas media hora ante el Mónaco.
Néstor Aparicio, entrenador del Mónaco, declaró posteriormente al sitio web de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA): "Durante la semana intentamos advertir a los jugadores de lo fuerte que es en el juego aéreo, de que es un rematador extraordinario al primer toque y de su gran potencia. Insistimos mucho en la necesidad de intentar evitar que recibiera el balón dentro del área. Les avisamos, hablamos de ello, lo trabajamos, lo vimos en muchos vídeos, pero simplemente fue imparable. Fue una fuerza de las que hacen historia. Fue un martillo en cada balón aéreo. Lo remató todo".
El jugador recibió una convocatoria para representar a la selección absoluta de Egipto en el Mundial durante el mes de mayo, y en junio el Barcelona activó la cláusula de compra por 1,5 millones de euros, lo que equivale a 1,3 millones de libras esterlinas o 1,7 millones de dólares.
Hamza Abdelkarim no esperaba participar en el Mundial, pero la selección egipcia atraviesa una etapa de relevo y renovación generacional, lo que ha provocado una escasez de opciones en la delantera.
Una fuente del interior del vestuario que habló con el diario "The Athletic" a condición de no revelar su identidad para proteger su empleo desveló: "Hamza Abdelkarim tiene las cualidades de un muy buen delantero número 9".
El sacrificio de Hamza
Hamza Abdelkarim se distingue por una estatura relativamente alta de 182 centímetros y una evidente fuerza física, exhibiendo un conjunto de habilidades y una complexión propias de un delantero centro clásico. Marcó su primer gol en la portería del Birmingham City desde el punto de penalti, mientras que su segundo tanto llegó tras abalanzarse sobre un rechace del portero después de un disparo de Roony Bardghji, en una acción destacada de los goleadores.
Los entrenamientos han jugado un papel decisivo en su desarrollo, ya que el club trabaja para mejorar sus movimientos y su juego colectivo fuera del área, y hay un progreso palpable en este aspecto. Pero, al margen de ello, es precisamente su instinto dentro del área lo que hace que su perfil resulte interesante para el Barcelona.
La producción de centrocampistas y extremos rara vez supone un problema para los equipos juveniles del club catalán, ya que a los jugadores de la academia se les enseña desde pequeños a compenetrarse con sus compañeros de equipo, lo que obliga a los delanteros centro a adaptarse, algo que ha llevado a muchos atacantes a cambiar de posición para desempeñar roles distintos.
Los primeros meses de Hamza Abdelkarim en el Barcelona contribuyeron a integrarlo en el estilo de juego del equipo, conservando al mismo tiempo su capacidad como finalizador decisivo de las jugadas dentro del área.
Los últimos meses han transcurrido a un ritmo vertiginoso, ya que el jugador firmó para incorporarse al equipo filial del Barcelona, pero acabó jugando para el equipo juvenil, mientras que el plan actual es que pase a formar parte del engranaje del primer equipo, tras haber interrumpido sus vacaciones para atender la llamada a sumarse a la plantilla durante la pretemporada de cara al nuevo curso.
Una fuente cercana al jugador, que también prefirió no revelar su identidad, declaró al diario "The Athletic": "Hamza nunca se conforma con lo que ha logrado, siempre aspira a más. Tiene el mundo entero en sus manos, y esto es solo el comienzo".
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