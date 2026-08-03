Diario británico: Hamza Abdelkarim, la apuesta secreta de Flick para la nueva temporada

Según el diario británico The Athletic, Hans Flick declaró en la sala de prensa tras el partido amistoso entre el Birmingham City y el Barcelona: "Hamza Abdelkarim es extremadamente humilde".

La veracidad de estas declaraciones del técnico alemán quedó confirmada en menos de 5 minutos.

El Barcelona disputó su primer partido ante su afición esta temporada, que terminó con empate a dos goles tras el final del tiempo reglamentario, antes de que el Birmingham City se llevara el duelo en la tanda de penaltis, en un encuentro en el que Hamza Abdelkarim marcó los dos goles del Barça.

El delantero egipcio esperó a los medios de comunicación en una de las esquinas del campo tras el final del partido, donde bromeó con los periodistas sobre los rumores que hablaban de que había compartido habitación con Mohamed Salah durante la Copa del Mundo.

Hamza Abdelkarim dijo con una sonrisa tímida y negando con la cabeza: "¿La misma habitación? ¡No!".

El jugador de 18 años respondió al comentario de un periodista sobre lo impresionante que era haber marcado dos goles en su primer partido con el primer equipo, diciendo: "Me ayudó todo el equipo, fue un esfuerzo colectivo".

El sistema de megafonía interna del estadio interrumpió las palabras del jugador con un sonido fuerte, lo que le obligó a detenerse, y dijo entre risas: "¡Me han salvado!", dejando claro así que hablar con los medios de comunicación, y no el partido en sí, fue la parte más difícil de aquella velada para él.