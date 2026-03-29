Diamanti: «En la Fiorentina, Salah siempre llevaba un capuchino en la mano; yo le decía que tarde o temprano se iba a cagar encima»

«Siempre he tenido una relación estupenda con Momo, en parte porque yo hablaba inglés y él, que venía del Chelsea, no hablaba italiano; así que, como era un poco el nexo de unión entre todos en el vestuario, lo tomé bajo mi protección. Había llegado de la Premier League y sabíamos que era bueno, pero al principio dudábamos de él en los entrenamientos porque, aunque ya era muy rápido, técnicamente no era tan impresionante como ahora. Una vez en forma, demostró estar en otra liga, con una velocidad espectacular. Sin embargo, fallaba muchos goles; se le daba mejor crear ocasiones».