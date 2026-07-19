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Oliver Maywurm

Traducido por

¡Diagnóstico desolador tras la caída de Jonas Vingegaard! El segundo clasificado abandona el Tour de Francia 2026; emotivo mensaje de Tadej Pogacar

El segundo de la general del Tour de Francia 2026, Jonas Vingegaard, ha abandonado la carrera tras una fuerte caída.

El accidente ocurrió en la 15.ª etapa, a 25 km de la meta. Vingegaard se estrelló contra un bordillo tras derrapar la rueda delantera en una curva.

Según informó su equipo, Visma Lease A Bike, el domingo por la noche, el ciclista de 29 años sufrió una fractura de clavícula y será operado en los próximos días.

  • Vingegaard se cayó de lleno sobre la clavícula y enseguida quedó claro que se había hecho mucho daño. Al cabo de unos instantes, el ganador del Tour de 2022 y 2023 fue retirado del recorrido con el brazo en cabestrillo y apoyado por el personal médico. Así terminó la carrera para el principal rival del líder de la general y dominador del Tour, Tadej Pogacar.

    «Es realmente triste ver que Jonas se ha quedado fuera», declaró un Pogacar visiblemente afectado al finalizar la etapa. «Desde 2021, nos hemos disputado la victoria en el Tour entre nosotros cada año. Al principio quizá no teníamos la mejor relación, pero en los últimos dos años nos hemos convertido en rivales realmente buenos y respetuosos, incluso, en cierto modo, en amigos. El Tour ya no será lo mismo sin él».

    Además, Pogacar apuntó que el control antidopaje nocturno al que se sometieron él y Vingegaard la víspera de la 15.ª etapa no fue lo más adecuado. «Nos hicieron un control antidopaje a las 2 de la madrugada. Cuando te arruinan el sueño, quizá estés menos concentrado en los descensos. No digo que fuera la causa de la caída, pero podría estar relacionado», afirmó Pogacar.

    El accidente ocurrió en el kilómetro 183,9, justo al inicio del último puerto, el Plateau de Solaison, cuando el Visma Lease A Bike imprimía un ritmo alto para acercar a su líder a la fuga.

    También se vio implicado Isaac Del Toro, importante gregario de Pogacar, aunque el mexicano pudo seguir sin mayores problemas.

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  • Vingegaard PogacaarGetty Images

    Tour de Francia 2026: Jonas Vingegaard abandona por primera vez un Gran Tour.

    Aunque Vingegaard, como todos, no pudo con el sobresaliente Pogacar en las dos primeras semanas del Tour 2026, iba camino del segundo puesto. Antes de la 15.ª etapa le separaban exactamente cuatro minutos y medio del esloveno.

    La lucha por el segundo puesto se reavivó tras la retirada de Vingegaard, que abandonó un Gran Tour por primera vez. Remco Evenepoel, del equipo alemán Red Bull - Bora Hansgrohe, se convirtió el domingo en el principal perseguidor de Pogacar tras una gran actuación. El belga ganó la etapa tras un duelo con el cuádruple campeón y se situó segundo de la general, aunque a cinco minutos.

    Su compañero Florian Lipowitz, el mejor alemán, aspira al podio: marcha quinto a 2:30 del podio.

  • Jonas Vingegaard abandona el Tour de Francia 2026: los 10 primeros de la clasificación general


    Puesto

    Pilotos

    País

    Tiempo

    1

    Tadej Pogacar

    Eslovenia

    55:41:31 h

    2

    Remco Evenepoel

    Bélgica

    05:00 min

    3

    Isaac Del Toro

    México

    5:58 min

    4

    Paul Seixas

    Francia

    06:23 min

    5

    Florian Lipowitz

    Alemania

    06:48 min

    6

    Juan Ayuso

    España

    07:28 min

    7

    Mattias Skjelmose

    Dinamarca

    09:38 min

    8

    Lenny Martínez

    Francia

    10:28 min

    9

    Tom Pidcock

    Reino Unido

    11:19 min

    10

    Jordan Jegat

    Francia

    19:26 min


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