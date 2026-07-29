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«Di mi sangre»: Neymar confirma su retirada de Brasil y defiende su comportamiento en Santos tras unos informes «molestos»
Se confirma la retirada internacional de Neymar
Neymar ha confirmado su decisión de colgar las botas con Brasil tras su eliminación en octavos de final del Mundial 2026 a manos de Noruega. Reflexionando sobre su larga y brillante carrera con la famosa camiseta amarilla, el jugador de 34 años insistió en que no se arrepiente de su contribución a la causa nacional después de años cargando con las esperanzas de todo un país.
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El fin de una era
«Mi etapa con la selección ha terminado», afirmó Neymar de forma explícita cuando fue preguntado por su futuro tras la victoria del Santos por 4-2 sobre Universidad Central. «Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo». La decisión marca el final de una era para el fútbol brasileño, ya que su máximo goleador histórico centra ahora toda su atención en el fútbol de clubes con el equipo de su infancia.
Esta confirmación definitiva llegó después de una escena profundamente emotiva en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde un Neymar visiblemente abatido rompió a llorar sobre el césped tras la eliminación de Brasil en el Mundial. A pesar de marcar un penalti en los últimos segundos del partido, el exicono del Barcelona estaba desconsolado mientras su trayectoria de 16 años con la selección llegaba a un desgarrador final.
Negación del acoso en el vestuario
De vuelta a nivel de clubes, el capitán del Santos aprovechó la entrevista posterior al partido para responder a las acusaciones de que había insultado a Gabriel Bontempo y Joao Ananias tras el empate 2-2 con Chapecoense. Algunos informes habían sugerido que Neymar se burló de la calidad técnica de los jóvenes y que insinuó que jugarían en segunda división la próxima temporada. Sin embargo, el veterano atacante insiste en que las acusaciones son completamente inventadas por informaciones "malintencionadas" que buscan crear división.
"Es triste y molesto, pero no es culpa mía. Estas historias llegan a muchísima gente", añadió Neymar. "Hablé después del partido, exigí más y dije que no podíamos permitirnos ser tan relajados. No se puede regalar un empate así, con todo el respeto a Chapecoense. Eso es todo lo que dije. Dije que tendríamos nuestra revancha contra ellos el año que viene, si sabes a lo que me refiero. Como capitán, tengo todo el derecho a decir eso. Lucas Veríssimo y Gabigol también hablaron".
- AFP
Rendimiento sobre el terreno de juego
A pesar del ruido fuera del campo, Neymar sigue siendo una figura central para el Santos sobre el césped. En el duelo continental del martes, el atacante salió desde el banquillo para ayudar a guiar a su equipo hacia una victoria por 4-2 sobre el conjunto venezolano Universidad Central. Tras el pitido final, se vio rodeado por jugadores del equipo rival que buscaban fotos y recuerdos, y terminó abandonando el campo en ropa interior después de regalar su equipación a unos rivales admirados. La victoria aseguró el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde el Santos se enfrentará al equipo ecuatoriano Macara.
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