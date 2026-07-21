En contraste, los números de Lionel Messi plantean una hipótesis completamente distinta, según la cual el capitán de Argentina siguió siendo el factor más influyente en los resultados de la albiceleste, y su presencia individual continuó siendo decisiva independientemente de si Di María participaba o no, mientras que los resultados del equipo estuvieron más ligados al nivel del sistema en su conjunto que a la ausencia de un solo jugador.
En el Mundial 2026, Messi, de 39 años, ofreció uno de sus mejores torneos individuales, después de marcar 8 goles y dar 4 asistencias en 8 partidos.
Además, elevó su cuenta a 21 goles, con los que se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo por detrás de Kylian Mbappé (22).
Y se convirtió en el primer jugador en dar al menos una asistencia en seis ediciones diferentes del torneo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), y en el primero en marcar en siete partidos consecutivos de las fases eliminatorias.
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Estos números confirman que el retroceso colectivo de Argentina en la final no se reflejó en el nivel individual de su capitán. El efecto acumulado se inclina a favor de Messi: al comparar la trayectoria internacional de los jugadores, queda claro que Messi supera por amplio margen en número de partidos, goles y asistencias, además de haber llevado a Argentina a tres finales de la Copa del Mundo en los años 2014, 2022 y 2026, un logro sin precedentes para cualquier jugador en la historia del torneo.
Además, los fracasos de Argentina en las finales no comenzaron con la ausencia de Di María, ya que Messi perdió la final de la Copa América 2007 ante Brasil por un contundente 3-0, un año entero antes del primer debut internacional de Di María en 2008.
Esto indica que la dificultad para resolver las finales existía antes de la incorporación del veterano extremo a la selección, y continuó posteriormente por razones que van más allá de la presencia de un jugador en concreto.
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